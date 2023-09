V Ljubljani bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju od 11. do 17. septembra potekal turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Osrednje igrišče na Trgu republike, poimenovano po legendarni Mimi Jaušovec, se že pripravlja, so sporočili organizatorji. V Ljubljano zaradi poškodbe ne bo Avstrijke Julie Grabher, ki bi morala biti prva nosilka.

Foto: Tenis Slovenija Grabher se je pred začetkom odprtega prvenstva ZDA poškodovala in je najverjetneje že končala sezono, so sporočili iz slovenske teniške zveze. Na glavni turnir je uvrščenih pet Slovenk. Po uvrstitvi na lestvici so to Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Veronika Erjavec, povabilo organizatorja pa sta prejeli Nina Potočnik in Ela Nala Milić.

Povabilo za kvalifikacije je prejela Živa Falkner, po uvrstitvi na lestvici WTA pa ima v kvalifikacijah pravico nastopa tudi Dalila Jakupović, ki čaka morebitne nove odpovedi za nastop v glavnem delu turnirja.

Arena počasi dobiva pravo teniško podobo

Na Trgu republike, osrednjem igrišču so v ponedeljek začeli pripravljati peščeno igrišče, preizkus igralne površine pa naj bi bil v četrtek, so sporočili iz slovenske teniške zveze.

"Delavci so pripravo prizorišča začeli v petek. Glede na kasnejši začetek kot predvideno, smo na prizorišču od jutra do večera. Že v soboto je bil v areni Mima Jaušovec postavljen podest za igrišče s posebnimi odtočnimi kanali, VIP- in ostale tribune, teniška vas za tekmovalke, prostori za osebje turnirja, fizioterapevte, zdravnike, tehnike in ostale sodelujoče. V nedeljo smo pripravili prva dva od štirih slojev podlage, danes pa se pripravlja podlaga za nanos rdečega peska. Arena tako počasi dobiva pravo teniško podobo," je dejal direktor turnirja Gregor Krušič. Gregor Krušič Foto: Bojan Puhek

Za WTA je takšno igrišče nekaj posebnega

"Z združenjem WTA smo ves čas v stiku, prvi del ekipe bo v Ljubljano prišel v sredo, ko bo še isti dan pregledal celotno infrastrukturo na obeh lokacijah. Ves čas budno spremlja pripravo arene, tudi zanje je takšno igrišče nekaj posebnega. Istočasno smo začeli tudi pripravo igrišč v Tivoliju, vse bo torej pripravljeno po standardih organizacije WTA," je dodal direktor.

Vstopnice za prizorišče v centru mesta so že na voljo, v Tivoliju pa bo ogled brezplačen.

