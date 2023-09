Po zapletu je znano, kje v Ljubljani bo lokacija osrednjega teniškega igrišča

Septembra bo v Ljubljani potekal ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, a so organizatorji še pred začetkom turnirja naleteli na težave. Morali so namreč spremeniti lokacijo osrednjega igrišča, ki je bil sprva mišljen v Parku Zvezda. Ta bo po novem stal na Trgu republike.

Za Park Zvezda organizatorji niso dobili dovoljenja. Foto: Tenis Slovenija Včeraj je prišla na dan novica, da Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dal soglasja za postavitev začasnega teniškega igrišča v Parku Zvezda, na katerem bi potekali dvoboji največjega teniškega turnirja za dekleta v Sloveniji. Če so bili v četrtek pri slovenski teniški zvezi še skopi z informacijami, so danes sporočili novo lokacijo osrednjega igrišča. Prepričani so, da bo tudi ta lokacija izjemno atraktivna za ljubitelje tenisa.

"Pri organizaciji tako velikih projektov skoraj neizogibno naletimo na nepričakovan izziv, ki je bil v danem primeru soglasje ZVKSD. Pridobili smo ga za prizorišče na Trgu republike, ki bo poleg Športnega parka Tivoli letos med 11. in 17. septembrom osrednje prizorišče profesionalnega teniškega turnirja. Prepričani smo, da bo dogodek kljub spremembi lokacije izjemno uspešen, in verjamemo, da je to priložnost za ustvarjanje nepozabnih spominov ter za promocijo vrhunskega ženskega tenisa," so sporočili s Tenis Slovenija.

Več sledi.

