Zakaj v parku Zvezda ne bodo postavili teniškega igrišča? #video

Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dal soglasja za postavitev začasnega teniškega igrišča v parku Zvezda, na katerem bi potekali dvoboji največjega teniškega turnirja za dekleta v Sloveniji, poroča Dnevnik. Igrišča naj bi začeli graditi že v tem tednu, a so gradnjo zaradi slabega vremena začasno prestavili. Nova lokacija za zdaj še ni znana.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) bi soglasje za začasno postavitev teniškega igrišča moral dati, ker je par Zvezda spomenik državnega pomena. Kot so že pred tednom Dnevniku pojasnili na ZVKDS, za spomenike, ki so del del arhitekta Jožeta Plečnika in med katere spada tudi Kongresni trg, velja poseben varnostni režim, ki prepoveduje postavljanje ali gradnjo začasnih objektov.

Dnevnik poroča, da informacij o nadomestni lokaciji za turnir, ki je bil v preteklosti v Portorožu, še ni.