Sprememba v središču mesta #video #foto

Park Zvezda zraven Kongresnega trg bo znova imel tršo podlago, saj so pesek na pešpoteh zamenjali s peščenim tlakom. Takšna ureditev je bila načrtovana že ob prenovi leta 2011, vendar so jo opustili zaradi slabega stanja dreves.

Zvezdasto oblikovane pešpoti v parku so bile že pred prenovo prekrite z asfaltom, po prenovi pa je bilo v načrtu polaganje posebnega betona, ki bi bil videti kot pesek.

Zaradi slabega stanja dreves po gradnji garaže pod parkom so začasno položili pesek, ki je nato v parku ostal osem let. Zdaj ga je zamenjal peščeni tlak. Ta ni videti veliko drugače kot pred tem pesek, a je v nasprotju s peskom hoja po njem veliko bolj podobna hoji po trdi podlagi, kot je asfalt.

"Ker gre za park v središču mesta, ki ga dnevno prečka veliko ljudi, je bila sprejeta odločitev, da se izbere ustrezno tlakovanje, ki bo prijazno do dreves v parku, uporabno v vsakem vremenu in ki bo ohranilo videz peščenih poti," odločitev, da končno zamenjajo pesek, pojasnjujejo na ljubljanski občini.

Nova podlaga naj bi uredila tudi travo

Z novo ureditvijo poti želijo izboljšati tudi stanje zelenih površin v parku, ki so velikokrat shojene in poteptane, predvsem v slabem vremenu oziroma deževju.

Podoba po ideji Jožeta Plečnika

Foto: Ana Kovač Tlakovanje oziroma polaganje betonu podobne podlage so poskušali izvesti že takoj po prenovi, vendar so zaradi prevelike invazivnosti cementno-peščenega tlaka idejo opustili, ob tem pa je bilo tudi stanje 70 let starih platan preslabo. Peščen videz pešpoti v parku je bil sicer že v načrtih znanega arhitekta Jožeta Plečnika.

Nov poskus je sledil letos maja, ko so na enem od zvezdastih krakov položili asfalt, ki so ga pobarvali na belo barvo, vendar se na koncu niso odločili za to rešitev.

Xxx

Tokratna rešitev naj ne bi bila nevarna za okolje. Kot pravijo na občini, so pridobili certifikat iz Švice in poročilo, da tlak prepušča padavinsko vodo, po strditvi pa se ne poseda.

Foto: Ana Kovač

"Uradni proizvajalec nam je zagotovil, da se v tujini takšno podlago uporablja na rastiščih dreves v parkih in da so izkušnje pozitivne," dodajajo na občini, kjer so pred izvedo pridobili soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine in zavoda za varstvo narave.

Kako je potekala prenova?

Najprej so strojno in ročno odstranili pesek do globine 20 centimetrov. Nato so nasuli novo tamponsko plast v debelini 15 centimetrov ter položili poliuretanski peščeni tlak bele barve, ki je vodoprepusten in odporen proti UV-žarkom.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač