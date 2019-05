Kongresni trg in Park Zvezda se bosta spremenila v veliko igrišče

Mednarodni festival Igraj se z mano, ki bo letos že trinajstič na Kongresnem trgu v Ljubljani, danes odpira svoja vrata. Festival, ki bo potekal do sobote, bo odprl ljubljanski župan Zoran Janković, so sporočili iz Centra Janeza Levca Ljubljana.

Kongresni trg in Park Zvezda se bosta tako za dva dneva spremenila v veliko igrišče na prostem s številnimi delavnicami, animacijskimi kotički, glasbenimi, plesnimi in gledališkimi predstavami.

Sobotni dan je še posebej namenjen družinam in staršem nastopajočih, ki se med tednom težje udeležijo dogajanja, festival pa ponuja medsebojno druženje vseh, ne glede na posebne potrebe.

Številni gostje

Foto: Bojan Puhek Središče dogajanja bo veliki oder, kjer se bodo zvrstili glasbeni, pevski in plesni nastopi ter razne igre. Oder obkrožajo številne delavnice in animacijski kotički.

Danes zvečer bo veliki oder zasedel zbor Centra Janeza Levca Ljubljana z gosti: Alenka Godec, Luka Sešek, ambasador Zlatko, Gojmir Lešnjak - Gojc, Jurki, srbski kantavtor Branimir Rosić, dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center, zbor Srednje zdravstvene šole Celje in drugi.

V soboto bodo uživali v glasbeni poslastici vrhunske mednarodne glasbene zasedbe The Berklee Connection pod vodstvom mladega slovenskega trobentača in profesorja Timoteja Kotnika. Zasedbo sestavljajo profesorji, magistri in diplomanti svetovno priznane ameriške univerze Berklee College of Music, postregli pa nam bodo s široko paleto latinskoameriških ritmov od Kolumbije, Ekvadorja pa vse do Kube, prežetih z elementi jazza, funka in rocka.

Povezovanje skozi igro

Festival sicer predstavlja najobsežnejši del mednarodnega festivalskega leta Igraj se z mano, ki poteka v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Festival tradicionalno poteka v Ljubljani v zadnjem tednu v maju, od leta 2010 pa se je festivalsko dogajanje razširilo tudi v druge kraje po Sloveniji in tujini. Festival je tudi mednaroden, saj ga vsako leto obiščejo tudi gostje iz tujine.

Ideja festivala je povezovanje skozi igro. Vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter drugih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje med "hendikepom in normalnostjo" in dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi, ne glede na drugačnost, v družbo, je zapisano na spletni strani festivala.