Na Kongresnem trgu v Ljubljani sta policista v torek popoldne začela ugotavljati identiteto moškega, osumljenega kraje v trgovini. 44-letnik je namesto dokumentov izvlekel solzivec in oba policista popršil, nato pa zbežal. Policista sta ga prijela in pridržala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Moški je med begom policista, ki sta stekla za njim, še večkrat popršil s solzivcem. Zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi sta mu odvzela prostost.

Policisti so ugotovili, da je imel 44-letnik pri sebi predmete, za katere sumijo, da jih je pridobil s tatvino, zato so mu jih zasegli. Prav tako so pri njem našli in zasegli več zavitkov heroina in konoplje, več kot sto prepovedanih tablet ter gotovino.

V Mostah ropar vdrl v trgovino in grozil z ostrim predmetom

Ljubljanski policisti so v sredo zvečer obravnavali tudi rop v eni od trgovin na območju Most. Neznani storilec je po do zdaj zbranih obvestilih uslužbencu vstopil prodajalne grozil z ostrim predmetom in zahteval denar. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil s kraja.

Visok je približno 185 centimetrov in je srednje postave. Oblečen je bil v črn pulover s kapuco prek glave, temnosivo trenirko in obut v bele superge. Obraz in usta si je zakril z ruto črne barve z belimi liki. Govoril je slovensko. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.