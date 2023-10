Incident na Kongresnem trgu: izpulili zastavice v spomin nerojenim otrokom

Nasprotniki splava in člani Pohoda za življenje so v ponedeljek dopoldne na Kongresnem trgu pripravili dogodek v spomin na otroke, ki se ne rodijo zaradi umetne prekinitve nosečnosti. Teh otrok je na leto od tri do štiri tisoč, zato so postavili 190 zastavic, ki simbolizirajo 190 šolskih razredov.

Po dogodku je skupina deklet, kljub opozorilom organizatorjev, zgornje dele zastavic snela s palic. Posnetki incidenta v središču Ljubljane so zaokrožili po družbenih omrežjih, na katerih se je razvila burna razprava. Med drugim sta se oglasila predsednik SDS Janez Janša in prvak NSi Matej Tonin.

Družba, ki ne spoštuje življenja, nima prihodnosti.



Skupnost, ki ne premore strpnosti za spoštovanje različnih mnenj, ne more biti demokratična. https://t.co/x0N64nszQk — Matej Tonin (@MatejTonin) October 3, 2023

Torej zadruga, ki brezsramno nadleguje ženske pred ginekološko kliniko, se joče, ko se jim razstavijo zastavice, somišljeniki bi pa najraje puncam polomili roke in noge.

Fino neko društvo. https://t.co/nwoPzE92ws — Jasmina Držanič (@D_Jasmina) October 2, 2023

Pohodi za življenje so se začeli v ZDA. Prvi je bil leta 1974 na prvo obletnico sodbe vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, ki je do pred kratkim v ZDA predstavljala pravno podlago za pravico do izbire za splav. Vrhovno sodišče ZDA je leta 1973 namreč sklenilo, da imajo ženske po vsem ozemlju pravico do umetne prekinitve nosečnosti, a je junija letos ameriško vrhovno sodišče to odločitev razveljavilo in odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Zvezne države tako zdaj same odločajo o zakonodaji s področja splava.