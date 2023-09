Nazadnje se je Đoković čustveno zlomil in izgubil #video

Mnogi ljubitelji tenisa so težko pričakovali finale med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazem. A to je bil račun brez krčmarja. Če je Nole v polfinalu brez težav opravil z Američanom Benom Sheltonom, je na drugi strani Daniil Medvedjev nekoliko presenetljivo lahko opravil s Špancem, ki proti Rusu ni imel pravih možnosti. To še ne pomeni, da nas v tem finalu ne čaka teniška poslastica. Đoković bo lovil že rekordno, 24. zmago na turnirjih za grand slam, medtem ko bo Medvedjev poskušal zmagati drugič.

Everyone has got emotions.. Be it a champion or a loser. Djokovic crying few minutes before losing the #USOpen #2021 pic.twitter.com/A1Bsv0ZBRd — Easwara Iyer (@easwaraiyer007) September 13, 2021

Leta 2021 se je med dvobojem zlomil in zjokal

Novak Đoković in Daniil Medvedjev se zelo dobro poznata, potem ko sta odigrala 14 medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Nole (9:5), zadnji dvoboj v Dubaju pa je zmagal Medvedjev. Še najbolj znan je dvoboj iz leta 2021, ko je Đoković po treh nizih izgubil v finalu OP ZDA, Medvedjev mu je s tem preprečil, da bi Srb po dolgih letih v eni sezoni osvojil vse štiri turnirje za grand slam. Očitno je bil takrat prevelik pritisk tudi za Đokovića, ko se je med tistim dvobojem nepričakovani zlomil in zjokal.

Foto: Guliverimage

"Da se razumemo …"

V nedeljo se bo začelo vse znova. Vprašanje je, ali se je Đoković iz tistega poraza kaj naučil, ali bo še enkrat pokleknil pod velikim pritiskom. Đoković se zagotovo spominja tistega poraza in razmišlja o njem, a razmišlja tudi Medvedjev.

"Da se razumemo. Novak je desetkrat boljši igralec kot takrat, ko je izgubil proti meni. Ko izgubi je povsem drugačen. Zato, če ga želim premagati, moram igrati desetkrat bolje, kot sem igral leta 2021. Ne zanima me, kako visoko je uvrščen. On je Novak Đoković in želim ga premagati," je bil jasen 27-letnik, ki ima do zdaj le eno zmago na turnirjih velike četverice.

Novak Đoković se zaveda, da ne bo lahko. Foto: Guliverimage

Zelo dobro ve, kako bo igral proti Rusu

Z izbranimi besedami je o Rusu govoril tudi 36-letni Beograjčan, ki je dejal, da je Medvedjev trenutno igralec, ki je v tej sezoni nekoliko zapostavljen, saj je bilo največ zanimanja med Đokovićem in Alcarazem.

"Letos je osvojil kar nekaj turnirjev (5) in igra na zelo visoki ravni. Zmagal je tudi turnir serije masters na pesku. Tega tudi sam ni pričakoval. Zelo napreduje in je specialist za trdo podlago. Njegovo igro zelo dobro poznam. Trenirala sva pred turnirjem, pred dvema letoma pa me je premagal. Vem, kako rad igra na tej podlagi in je eden najbolj konstantnih igralcev v zadnjih petih letih," je povedal Nole, pove, da zelo dobro ve, kako bo igral proti njemu.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

Pritoževanje Rusa: Nekoč bo nekdo na tem igrišču še umrl

Odločala bo tudi fizična pripravljenost. V tem segmentu igre je morda nekoliko v prednosti Đoković, ki je kljub svojim zrelim športnim letom eden najbolje pripravljenih igralcev na turneji. Na drugi smo letos na Medvedjeva poslušali, da so razmere za igranje nemogoče. "Nekoč bo nekdo na tem igrišču še umrl. To je brutalno," je po četrtfinalnem dvoboju izjavil trenutno 3. igralec sveta. V nedeljo igralca ne bi smela imeta težav z vremenom, saj bodo temperature veliko bolj prijazne za igranje tenisa.

"Naredili bomo vse, da bo Danil najprej psihološko pripravljen na dvoboj proti Novaku Đokoviću." Foto: Guliverimage

Pred velikim finalom je bil zelo jasen tudi Gilles Cervara, trener Medvedjeva. Francoski trener je pred dvobojem dejal, da bodo naredili vse, da bo njihov varovanec kar najbolje pripravljen za ta izziv in tudi on se dobro spominja finala iz leta 2021.

"Spominjam se Danila pred tistim dvobojem. Vedel sem, da je psihološko pripravljen zmagati. Videli bomo kako bo tokrat in kako bosta igrala. Naredili bomo vse, da bo Danil najprej psihološko pripravljen na dvoboj proti Novaku Đokoviću. Vsi vemo, da je to največji izziv v svetu tenisa."