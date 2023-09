Prvič skupaj v javnosti: mladi par ujeli med strastnim poljubljanjem #video

Govorice o razmerju Kylie Jenner in igralca Timotheeja Chalameta so se prvič razširile aprila letos.

Foto: Profimedia

Po več mesecih govoric o razmerju sta se Kylie Jenner in Timothee Chalamet prvič pojavila skupaj v javnosti in potrdila svojo zvezo. Skupaj sta se udeležila ponedeljkovega koncerta zvezdnice Beyonce v Los Angelesu in si med tem izmenjala precej poljubov.

O njunem razmerju smo poročali že pred meseci, ko so ju opazili na zmenku v Los Angelesu. Zdaj pa sta se prvič skupaj pojavila v javnosti in pri tem svojega razmerja nista niti malo skrivala.

Kako sta se med koncertom predajala strastem, si poglejte v spodnjem posnetku:

Druženje z družino Kardashian-Jenner

Koncerta zvezdnice Beyonce ob njenem 42. rojstnem dnevu sta se udeležila skupaj s Kyliejino sestro Kendall Jenner, manekenko Lori Harvey, pevko Justine Skye ter zakoncema Justinom in Hailey Bieber.

Tam so opazili tudi druge člane družine Kardashian. Sestri Kim in Khloe sta se koncerta udeležili z North West (Kimina hči) in Penelope Disick (hči Kourtney Kardashian), njuna mati Kris Jenner pa je bila v družbi svojega partnerja Coreyja Gambla.

Govorice o razmerju Kylie Jenner in francoskega igralca Timotheeja Chalameta so se prvič razširile aprila letos. Avgusta so se pojavila namigovanja, da se je mladi par razšel, a se je to izkazalo za laž, saj sta glede na zgornji posnetek videti zelo zaljubljena.

