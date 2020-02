"Pozabi hlačke": Victoria’s Secret obtožujejo spolnega nadlegovanja #video

Po tem, ko je nekdaj opevana znamka spodnjega perila Victoria’s Secret neslavno izgubila svoj ugled, na dan prihaja vse več temnih skrivnosti podjetja. Od spolnega nadlegovanja in nasilja do poniževanja.

Časnik New York Times, ki je oktobra 2017 razkril spolne prestopke in zlorabe zloglasnega producenta Harveyja Weinsteina, je tokrat odkril podobne zločine v ozadju ene od največjih znamk spodnjega perila, Victoria’s Secret.

Zaposleni pri znamki so spregovorili o spolnem nadlegovanju, nasilju in poniževanju, ki so ga bili deležni pod okriljem vodje trženja Eda Razeka.

Človeka, ki je iz deklet delal supermanekenke in bil ključni člen pri odločanju o tem, katere bodo hodile na tradicionalni modni reviji, obtožujejo neprimernega odnosa do manekenk, izsiljevanja poljubov, prošenj, naj mu sedejo v naročje, ter zahtev, naj so na fotografiranjih za perilo gole.

Razek nagovarja manekenke pred šovom leta 2018, ki je bil za znamko tudi zadnji. Foto: Getty Images

"Pozabite hlačke", raje poudarite njene "joškice"

Na enem od pomerjanj perila z manekenko Bello Hadid naj bi gospod Razek sedel na kavču in izjavil, naj "pozabijo na hlačke" in se raje osredotočijo na njene "joškice", češ, da je ta njen adut veliko pomembnejši od spodnjega perila, ki ga poskušajo prodati.

Na istem pomerjanju naj bi neko drugo manekenko celo otipaval, medtem ko je ona nosila zgolj spodnje perilo.

Obtožbe medtem letijo tudi na njegovega nekdanjega šefa (Razek je vmes namreč dal odpoved) Leslieja Wexnerja, direktorja podjetja L Brands, ki ima pod okriljem Victoria’s Secret. Wexnerju očitajo, da je sramotil manekenke in ignoriral prijave kadrovski o Razekovem neprimernem vedenju.

Pri Belli so bolj kot spodnje hlačke pomembne "joškice", naj bi dejal. Foto: Getty Images

Zgodba, močno podobna Weinsteinovi

Tiste, ki so se Razeku postavile po robu, je doletelo karierno nazadovanje, saj so jih pri znamki, ki je nekoč veljala za eno od najuglednejših, priljubljenih in cenjenih, nehali najemati, od njihovih referenc pa je bilo odvisno tudi njihovo nadaljnje delo, saj so zanje pomenile odlično odskočno desko v svet mode. Nekaj, kar je sumljivo podobno zgodbi s Harveyjem Weinsteinom.

Tudi Weinstein je namreč vsem igralkam, ki so ga zavrnile, zagrenil karierno pot in poskrbel za to, da niso več dobile dela, medtem pa je najboljše vloge delil tistim, ki so mu podlegle. Ko je New York Times pred slabima dvema letoma in pol razkril resnico o njem, pa se je začel zaton njegove kariere.

Sojenje proti njemu še ni končano, pri čemer ga spolnega nasilja obtožuje na desetine žensk. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor, v primeru oprostitve pa ga čaka podoben sodni proces še najmanj v Kaliforniji.

Victoria’s Secret: Prevzemamo polno odgovornost

Ali bo Razekova usoda podobna, je težko reči. Sam je vmes dal odpoved, a predvsem zaradi izjav, s katerimi je škodoval že tako ranjenemu podjetju. Za Vogue je namreč povedal, da nikakor ne razmišljajo o tem, da bi v svojo slavno modno revijo vključili manekenke z oblinami in transspolne modele.

Na odkritje New York Timesa se pri Victoria’s Secret odzivajo z obžalovanjem in besedami, da prevzemajo polno odgovornost.

Razek pa medtem zavrača pisanje časnika in besede intervjuvancev označuje za "neresnične, zavajajoče in vzete iz konteksta". "Imel sem srečo delati s številnimi vrhunskimi manekenkami in nadarjenimi profesionalci in s ponosom lahko trdim, da drug do drugega gojimo medsebojno spoštovanje," je sporočil.

Znamka je novembra lani po številnih težavah, negativnih kritikah zaradi omejevanja na zgolj en tip postave ter tudi Razekovih izjav za Vogue oznanila, da svojo glamurozno revijo ukinja:

Leslie Wexner in Ed Razek sta nekoč vladala manekenskemu svetu in skrbela za to, katero dekle lahko v njem dobi priložnost življenja. Foto: Getty Images

Znamka povezana celo s spolnim predatorjem Epsteinom

K črnemu poglavju Victoria’s Secret so pripomogle tudi govorice, da je bil Leslie Wexner tesno povezan z zloglasnim, zdaj že pokojnim spolnim predatorjem Jeffreyjem Epsteinom. Ta naj bi skrbel za Wexnerjeve finance in nekaterim mladim dekletom (za katere se je kasneje izkazalo, da so bile njegove spolne sužnje) obljubljal pogodbo s slavno znamko.

The New York Times poroča, da jih je Epstein vabil na "avdicije", ki so se navadno končale s spolnim napadom, in da je Wexner za to izvedel že v devetdesetih letih, a ni ukrepal.

Po Epsteinovi aretaciji naj bi pri L Brands najeli odvetnike, ki so hoteli temeljiteje preiskati obtožbe, a se je vse skupaj zapletlo, ko si je Epstein avgusta lani v sumljivih okoliščinah v zaporu med čakanjem na sojenje vzel življenje.

