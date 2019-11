Zdaj je uradno: najbolj glamurozna revija na svetu je ukinjena #video #foto

Po več mesecih ugibanj in po tem, ko je manekenka Shanina Shaik javno izjavila, da letošnjega šova Victoria's Secret ne bo, so to zdaj tudi uradno potrdili.

Novico, ki smo jo pričakovali že od avgusta, ko je avstralska manekenka Shanina Shaik prva namignila, da šova ne bo več, je včeraj sporočilo podjetje L Brands, ki ima v lasti znamko Victoria's Secret.

"Menimo, da je pomembno, da razmišljamo o razvoju marketinga Victoria's Secret," je razložil Stuart Burgdoerfer, finančni direktor in podpredsednik L Brands. Dodal je: "Cenimo delo znamke in čustveno navezanost nanjo, kar je vsekakor pomembno."

Ob tem je dejal, da je bil šov Victoria's Secret "izjemen dosežek" in "zelo pomemben del znamke", a da se bodo zdaj osredotočali na drugačno komunikacijo s kupci.

Že maja so se odločili za korenito spremembo

Podjetje L Brands je že maja letos namignilo, kaj si misli o nekoč najbolj glamuroznem šovu na svetu, ki mu je ugled zadnja leta močno padal. Naznanili so, da ga ne bodo več predvajali na malih zaslonih in da morajo temeljito razmisliti, kakšna bo prihodnost šova.

"Odločili smo se za temeljit razmislek o našem tradicionalnem šovu. Mislimo, da nam predvajanje na televiziji v prihodnje ne bo več ustrezalo," je takrat sporočil direktor Leslie Wexner.

Dodal je, da se mora šov, ki je do zdaj pred TV-zaslone privabil na milijone gledalcev, spremeniti, da bi lahko rasel. Upa, da bodo lahko ustvarili "drugačen tip dogodka", ob tem pa je namignil, da bo znamka v prihodnje spet premikala meje, pri čemer je v zadnjem času pogrnila na celi črti.

Šov je v zadnjih letih poskrbel za pomp, a brez stare slave. Foto: Getty Images

Nekoč cenjena, danes močno kritizirana modna revija

Šov Victoria's Secret je v nekaj letih strmoglavil z vrha najbolj cenjene modne revije na svetu, del katere so hotele biti številne manekenke po svetu, na dno modnega sveta.

Zadnja leta na znamko leti vse več kritik, češ da ne gre v korak s časom, da ne priznava manekenk obilnejših postav in da je v vsakoletnem šovu premalo raznolikosti.

Vse skupaj je še poslabšal njihov zdaj že nekdanji vodja marketinga Ed Razek, ko je le dan po lanskem šovu znamki dodatne težave nakopal z izjavo, da nikakor ne razmišljajo, da bi v svojo slavno modno revijo vključili tudi manekenke z oblinami in transseksualce: "Zakaj ne? Zato, ker je šov fantazija in 42-minutni spektakel. Je edina takšna revija na svetu in katerakoli druga znamka bi jo takoj vzela za svojo, vključno z našimi tekmeci, ki nas ves čas kritizirajo. In to počnejo zato, ker smo vodilni."

Teden dni po tem, ko je Razek s to nepremišljeno izjavo spravil znamko v še večje težave, kot je bila, je odstopila izvršna direktorica Jan Singer, čez nekaj mesecev pa je odpoved dal še Razek sam.

V časih, ko je bila revija na vrhuncu, so po brvi hodile Naomi Campbell, Karolina Kurkova, Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bundchen, Adriana Lima, Selita Ebanks in Alessandra Ambrosio. Foto: Getty Images

