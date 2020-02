Weinsteinova žrtev: Harvey ima moške in ženske spolne organe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zloglasno sojenje hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu se nadaljuje. V petek je na klop za priče prvič sedla ženska, ki trdi, da jo je leta 2013 posilil v New Yorku in Los Angelesu. Ta je med svojim pričevanjem dejala, da ima obtoženi producent deformirane genitalije.

Danes 34-letna igralka in frizerka iz države Washington Jessica Mann je opisala, kako jo je Harvey Weinstein prvič posilil marca 2013 v New Yorku. Kot je dejala, ji je ukazal, naj se sleče, in planil nanjo. Pred tem pa jo je večkrat oralno spolno zadovoljeval. Najprej na silo, kasneje s privoljenjem, piše STA.

Z njim ohranila stike, ker naj bi se ji smilil

Drugič jo je posilil v Los Angelesu, ko mu je v njegovi hotelski sobi strigla lase in ga je razjezila z izjavo, da ima fanta igralca. Zvlekel naj bi jo v sobo in kričal, da mu je spet dolžna. Na koncu naj bi ji povedal, da lahko gre in ima svojega fanta. Povedal ji je, da je tako privlačna, da si ne more pomagati.

Zloglasnega producenta je več žensk obtožilo spolnega nasilja. Foto: Reuters

Po prvem posilstvu je dejala, da je v stranišču našla iglo za vbrizganje zdravila za erekcijo. Na vprašanje, zakaj je ohranjala stike z njim, pa je odgovorila, da se ji je smilil in se je počutila bolj varno, če jo je imel za naivno in nedolžno. Želela je tudi, da jo odobrava, saj je upala, da bo postala igralka. Bil naj bi v redu, dokler ni slišal besede "ne", ko naj bi ponorel in postal nasilen.

Weinstein nima testisov

Na pričevanju naj bi Mannova poleg opisov posilstev še dejala, da je Weinstein interspolnik, saj ima hkrati moške in ženske spolne organe in da ima deformirane genitalije. "Ko sem ga prvič videla popolnoma golega, sem mislila, da ima deformacijo. Imel je globoko brazgotino, za katero prej nisem vedela," je pojasnila in dodala, da je najprej mislila, da gre za opekline.

Slika, ki prikazuje pričevanje Mannove. Foto: Reuters

V nadaljevanju je Mannova še povedala, da Weinstein nima testisov in da je njegov spolni organ podoben nožnici, piše stran E-news. Na vprašanje odvetnika, ali lahko Mannova opiše Weinsteinovo osebno higieno, je poudarila, da je bil obtoženi producent umazan. "Smrdel je kot fekalije. Res je bil umazan," je povedala domnevna žrtev posilstva.

Spolnega nasilja ga obtožuje več žensk

67-letnemu Weinsteinu sodijo zaradi posilstva Mannove in zaradi spolnega napada na nekdanjo produkcijsko pomočnico serije Project Runway Mimi Haleyji.

Sicer ga spolnega nasilja obtožuje še veliko več žensk, vendar pa mu sodijo le za dva primera. Tožilstvo je sicer lahko za izjave poklicalo na klop za priče tudi druge domnevne žrtve. Dawn Dunning in Tarale Wulff sta opisali podobni zgodbi kot Annabella Sciora. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor, v primeru oprostitve pa ga čaka podoben sodni proces še najmanj v Kaliforniji.