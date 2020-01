Predlagal ji je seks v troje in omenjal znani igralki #video

V New Yorku se nadaljuje sojenje Harveyju Weinsteinu, filmskemu producentu, obtoženemu spolnih zlorab in posilstva. V sredo je na prostor za priče stopila Dawn Dunning, ki Weinsteina obtožuje spolnega napada.

Dunning je Weinsteina spoznala leta 2004, ko je imela 24 let in se je želela prebiti kot igralka. Na sodišču je povedala, da se je s producentom srečala dvakrat, ker naj bi ji obljubljal vlogo v treh filmih, ki jih je načrtoval. Ob prvem srečanju – dobila sta se v hotelu – ji je Weinstein nenadoma segel pod krilo in ji v spolovilo porinil prst, ko pa se je osuplo umaknila, se ji je opravičil in dejal, naj ne dela iz muhe slona, je povedala na sodišču.

Harvey Weinstein ob prihodu na sodišče Foto: Getty Images

Mesec pozneje se je znova srečala z njim, takrat ji je predlagal "trojčka" z njim in njegovo asistentko. Ko ga je zavrnila, se je razjezil in kričal nanjo, da bo morala biti pripravljena na seks v zameno za karierne priložnosti, je Dunning povedala v sodni dvorani.

"Bil je zelo jezen, rekel mi je: 'V tem poslu ti ne bo nikoli uspelo. Ta industrija tako deluje!'," je povzela Weinsteinove besede in dodala, da je omenil zvezdnici Charlize Theron in Salmo Hayek kot primera tistih, ki jim je uspelo, ker so bile pripravljene za to storiti marsikaj. Obe igralki sta sicer v preteklosti že zanikali, da bi imeli spolne odnose z Weinsteinom.

Tarale Wulff je na sodišču pričala, da jo je Weinstein posilil. Foto: Getty Images

V sredo je na sodišču kot priča nastopila še ena ženska, ki Weinsteina obtožuje posilstva. Tarale Wulff se je s producentom srečala leta 2005 v njegovem stanovanju, ker je mislila, da bosta govorila o morebitni vlogi zanjo, je povedala, namesto tega pa jo je posilil, je dejala in povedala, da ji je ob tem dejal, naj "ne skrbi, ker je imel opravljeno vazektomijo."

