Nova tožba: Weinstein naj bi spolno zlorabil 16-letnico #video

Hollywoodski producent Harvey Weinstein lahko od četrtka k vrsti tožb, vloženih proti njemu, prišteje še eno. Vložili so jo zastopniki Kaje Sokole, ki Weinsteina obtožuje, da jo je spolno zlorabil leta 2002, ko je imela le 16 let. Kot obtoženci so navedeni tudi Weinsteinov brat Robert ter studia Disney in Miramax, ki naj bi spolni napad omogočili in prikrivali, poroča CNN.

Kaja Sokola (desno) leta 2006:

Sokola je Weinsteina prvič tožila novembra lani v okviru skupinske tožbe, takrat je tožbo vložila anonimno. Po poročanju, da naj bi tožnice, vključene v skupinsko tožbo, z Weinsteinom sklenile poravnavo, pa se je odločila za samostojno tožbo. "Predlagana 'globalna poravnava' ni ne poštena ne pravična," je Sokola izjavila za CNN, "s tem storilci ne bodo sprejeli nobene odgovornosti za svoja dejanja, žrtve ne bodo prejele zadostne odškodnine, medtem pa bodo ljudje, ki so po mojem mnenju Weinsteinu omogočili njegova dejanja, zaslužili milijone."

Tožnica, ki živi na Poljskem, v tožbi navaja, da je Weinsteina spoznala na modnem dogodku v New Yorku leta 2002, ko je imela 16 let. Ko je producent slišal, da jo zanima igralstvo, ji je dal svojo vizitko in jo povabil na kosilo, nekaj dni pozneje pa ponjo poslal šoferja, ki jo je odpeljal v njegovo stanovanje.

Tam jo je spolno napadel, trdi Sokola, zahteval je, da se sleče, se je začel dotikati po genitalijah, ona pa ga je morala spolno zadovoljiti z roko. "Grozil mi je in govoril, da je on poskrbel za uspeh Penelope Cruz in Gwyneth Paltrow, ki brez njega ne bi imeli dela," je povedala.

Po tem je želela oditi, on pa ji je to skušal preprečiti in kričal nanjo, naj se pomiri. "Vztrajal je, da je to, kar se je zgodilo, povsem normalno," je v tožbi navedla Poljakinja, ki zahteva odškodnino za "duševne bolečine, trpljenje in hudo čustveno stisko".

Preberite še: