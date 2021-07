Popzvezdnica odločno: Smo resnične ženske z oblinami in celulitom #video

Priljubljena pevka Camilla Cabello je na TikToku spregovorila o tem, da je bila tudi sama tarča zasmehovanja, češ da nima popolne postave.

"V parku sem tekla in se brigala zase, skušala poskrbeti, da bom fit ter zdrava, nosila pa sem oblačila, ki so razkrivala trebuh," je začela samogovor, objavljen na TikToku, in pokazala, da je bila tudi v tistem trenutku podobno oblečena.

"Trebuha nisem vlekla vase, ker sem tekla, in preprosto sem tudi oseba, ki trebuha ne vleče neprestano vase," je poudarila.

"Najprej sem si mislila: 'Presneto'," je rekla in nadaljevala, "nato pa sem se spomnila, da biti v vojni s svojim telesom ni več v trendu. Hvaležna sem za to telo, ki mi omogoča, da počnem, kar je treba. Smo resnične ženske z oblinami, celulitom, strijami in maščobo. In na to moramo biti ponosne."

