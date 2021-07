Špela o poletni postavi: "Saj te pogrešam, a se moram preveč matrat"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špela Grošelj je v šaljivem zapisu na svojih družbenih omrežjih zapisala, da pogreša svojo poletno postavo, a kot je že večkrat priznala: preveč obožuje hrano, da bi se na račun bolj izklesane postave odrekla njenim užitkom.

Ko je napočilo snemanje novega videospota za pesem Med in mleko, ki jo je posnela skupaj z Domnom Kumrom, se je odločno uprla ideji, da bi v spotu nosila kopalke, vendar je kasneje z zvestimi sledilci le delila fotografijo v kopalkah s snemanja.

"EP kot 'elegantno popunjena', je zapisala ob objavi in dodala: "Dragi Bič Body, sej te pogrešam ... ampak klinc, k se morm čist preveč matrat, da si moj. Premal je kemije med nama, da bi lohk furala na dolgi rok."

Ob tem so se zvrstili številni pozitivni komentarji, da ji "pristoji kakšen kilogram več" in da naj nikar ne pretirava z dietami. "Lepa si, ful ti pašejo. Sam da si zdrava," se je glasil eden od številnih, ter: "Popolna si ... Bodi ponosna na svoje telo", "Špela ti si tako lepa ženska, tako da samo uživaj življenje," in "Carica! kg dol ali gor, vedno lepa!"

Priljubljena pevka, ki je glasbeno kariero začela v dekliški skupini Foxy Teens in jo nadaljevala v še uspešnejši Atomik Harmonik, ima zadnja leta uspešno solo kariero, pri čemer redno sodeluje z Domnom Kumrom. Njun tretji skupni singel Med in mleko bo izšel jutri.

Preverite še: