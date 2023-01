"V obdobju, ko sem bila najbolj vitka, sem bila najbolj nesrečna"

"Svoje telo morate oboževati takšno, kot je v tem trenutku, saj si boste čez deset let želeli, da bi imeli takšnega. Je pa veliko lažje razmišljati, da niste dovolj dobri, in si želeti, da bi bili videti drugače," je v intervjuju za britanski tabloid The Sun dejala Kelly Brook, priljubljena manekenka, igralka in voditeljica, ki so jo na Otoku večkrat razglasili za najlepšo, najbolj vročo in najbolj zaželeno Britanko.

Kljub temu, da so jo oboževali milijoni, s svojim videzom v preteklosti pogosto ni bila zadovoljna. "Tudi ko sem bila veliko bolj vitka, kot sem zdaj, se mi je zdelo, da nisem dovolj dobra. V obdobjih, ko sem bila najbolj vitka, sem bila najbolj nesrečna," je dejala 43-letna zvezdnica, "in najboljši del staranja je, da vse te negotovosti izginejo. Nisi več tako obseden sam s seboj. Ne razmišljam več o trebuhu, ki mi visi čez kavbojke."

Kelly Brook leta 2010 Foto: Guliverimage

Zasluge za to, da se v svoji koži počuti bolje kot kadarkoli prej, je pripisala svojemu možu Jeremyju Parisiju, s katerim se je po sedmih letih zveze poročila sredi lanskega leta. "Ni naključje, da sem s svojim telesom najbolj zadovoljna zdaj, ko sem poročena z njim," je dejala.

Pred Parisijem je bila sicer kar štirikrat zaročena, med letoma 1998 in 2004 je bila v zvezi z igralcem Jasonom Stathamom, od leta 2004 do 2008 pa z igralcem Billyjem Zaneom. Zatem je bila z igralcem ragbija Thomom Evansom, s katerim sta se po dveh letih zaroke razšla leta 2013, leta 2014 pa jo je po le mesecu zveze za roko zaprosil resničnostni zvezdnik David McIntosh. Sicer je pristala, a ga je že po nekaj mesecih zapustila.

