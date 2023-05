Raziskava je pokazala: ta ženska ima najpopolnejše telo na svetu

Telo 43-letne britanske manekenke, igralke in televizijske osebnosti Kelly Brook so znanstveniki na podlagi raziskave na teksaški univerzi razglasili za najpopolnejše na svetu. Raziskava trdi, da ima idealna ženska na svetu polnejšo postavo z oprsjem, katerega obseg meri 93 centimetrov, pas z obsegom 61 centimetrov in obseg bokov, ki meri 87 centimetrov, njen BMI (indeks telesne mase) pa mora znašati 18,85.

Prav tem parametrom ustreza Brookova, ki trenutno največ časa v zasebnem življenju posveča svojemu partnerju in psu.

Iskanje popolne ženske postave ostaja izziv

Vseeno pa iskanje popolne ženske postave ostaja stalen izziv, ker definicijo popolnega telesa sooblikujejo znanstvene raziskave, družbeni vplivi, ​​spreminjajoči se modni trendi, pa tudi kulturni pogledi na popolno obliko telesa.

Dolgo časa je namreč postava v obliki peščene ure veljala za idealno žensko telo, takšno obliko telesa imata tudi Elizabeth Taylor in Kim Kardashian, raziskava pa zdaj trdi, da za tako velja polnejša postava.

Od lani poročena z Italijanom

Od leta 2022 je Brookova namreč poročena z italijanskim modelom in igralcem, 37-letnim Jeremyjem Parisijem, s katerim sta par že nekaj let. Na svojem Instagram profilu je Brookova delila kar nekaj trenutkov s poroke, ki je lani potekala v Italiji in je stala več kot pol milijona evrov.

Ni pa bil mož Brookove tisti, ki je pokleknil pred slavno manekenko in jo zaprosil za roko, saj ga je Kelly zasnubila kar sama.

Na nedavnem sprehodu s partnerjem po Londonu. Foto: Profimedia

Na svoje telo je ponosna

Že v preteklosti je manekenka in sedaj lastnica najpopolnejšega telesa rada poudarila, da obožuje svoje telo in je nanj ponosna. Med drugim jo je leta 2005 revija FHM razglasila za najbolj seksi žensko na svetu, takrat pa je tehtala približno 15 kilogramov manj kot danes. Kelly je mnenja, da je najlepša naravno in se ne obremenjuje s svojim videzom.

"Pomembno je imeti rad sebe. Nisem suha in se ne stradam. Moj režim je sledeč: čim več hoje, redni obiski savn, da se znebimo toksinov iz telesa, veliko vode in kar je najpomembnejše, veliko seksa za kondicijo," je povedala leta 2012, ko je opustila vitkejšo postavo in spremenila svoj izgled.

Romantično so jo povezovali s številnimi znanimi obrazi

Slavna manekenka je javnosti poznana tudi po udeležbi v več televizijskih šovih, kot so Britain‘s Got Talent, Celebrity Juice, It‘s Not Me, It‘s You in drugih filmih, poleg tega pa je tudi sodelovala z različnimi blagovnimi znamkami kot njihova ambasadorka. Leta 2014 je izdala tudi svojo avtobiografijo. Manekenka je bila v preteklosti v zvezi s številnimi znanimi obrazi, med drugim z igralcem Jasonom Stathamom, igralcem ragbija Dannyjem Ciprianijem, zvezdnikom Titanika Billyjem Zaneom, igralcem ragbija Thomom Evansom in igralcem Davidom McIntoshem.

