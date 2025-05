Kaj se zgodi s telesom, ko se vsak dan malce bolj zravnamo?

V času, ko večino dneva preživimo sede za računalniki in sklonjeni nad telefoni, pozabljamo, da je naša drža mnogo več kot zgolj zunanja podoba. Pravzaprav je temelj našega zdravja. O tem, kako pomembna je pokončna drža za naše telesno in duševno počutje, sta se v prvi epizodi nove sezone podkasta Zavarovalnice Triglav Odkrito o skritem pogovarjali voditeljica Ines Pusovnik, znana kot Srečka, in gostja Saša Staparski Dobravec, specialistka radiologije in skrbnica programa Pokončna drža, dobra drža. V odkritem in navdihujočem pogovoru sta sogovornici raziskali, kako drža vpliva na naše notranje organe, dihanje, kognitivne sposobnosti in celo na naš pogled na svet. In zakaj je ena največjih naložb v prihodnost prav skrb za lastno držo?

Odkrito o skritem je podkast Zavarovalnice Triglav, ki odpira prostor za pogovor o temah, ki jih v vsakdanjem vrvežu pogosto potiskamo na stranski tir. V vsaki epizodi bo voditeljica Ines Pusovnik z gosti delila osebne zgodbe, strokovne vpoglede in uporabne nasvete, s katerimi lahko že z majhnimi spremembami izboljšamo svoj vsakdan in tako naredimo pomemben korak k bolj kakovostnemu življenju.

Pokončnost je več kot le lepa silhueta

Pokončna drža je pogosto razumljena zgolj kot znak samozavesti ali dobrega videza. Čeprav je že to samo po sebi dobrodošlo, pa zdravnica Saša Staparski Dobravec opozarja, da ima pokončna drža še globlje učinke.

"V vsaki legi drža vpliva na celotno telo," pravi. Ko smo sključeni, pritiskamo tudi na prebavne organe, zmanjšamo kapaciteto pljuč in zaviramo kognitivne funkcije. Dolgotrajno nepravilno sedenje tako vodi v slabši spomin, upad koncentracije in celo povečano tveganje za depresivna in anksiozna stanja."

zdravnica Saša Staparski Dobravec Foto: Zavarovalnica Triglav

"Naša pokončnost je naša skrita energijska rezerva," poudarja gostja Staparski Dobravec. Že z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju, ki jih vpeljemo, da bi se držali bolj pokončno, lahko občutno izboljšamo svoje zdravje in vitalnost.

Zdravnica Staparski Dobravec je v pogovoru tudi slikovito razložila, kako je naša naravna pokončnost nekaj, kar se začne že v otroštvu: otrok, ko začne raziskovati svet, postavi telo, skozi glavo, hrbtenico in medenico v pokončen položaj – v iskanju novega. Ko odrasli pa skozi sedeči način življenja izgubimo to radovednost v telesu, s tem izgubljamo tudi del naravne vitalnosti.

Odkrito o skritem, Ines Posovnik in zdravnica Saša Staparski Dobravec Foto: Zavarovalnica Triglav

Majhna sprememba za veliko razliko: 18 sekund na uro

Foto: Zavarovalnica Triglav Rešitev je preprosta, a zahteva zavedanje: vsako uro si vzemite 18 sekund časa za zavestno popravljanje drže. Gre za kratko, a učinkovito vajo, s katero boste v vsakdanjik vnesli svežo energijo.

Kako to prenesti v prakso?

Usedite se na sednice (več o načinu sedenja si oglejte v podkastu)

z rahlo napetimi trebušnimi mišicami poravnajte hrbtenico,

ramena sprostite nazaj, navzdol in odprite prsni koš,

z globokim vdihom "razpnite" trup, vdihnemo navzdol, vase in

z izdihom nežno podaljšajte svojo pokončnost navzgor, izdihnemo navzgor, ven.

"Če si pokonci, vidiš stvari drugače"

Kot je poudarila zdravnica Staparski Dobravec, lahko že preprosta sprememba telesne drže hitro vpliva tudi na naše čustveno stanje, miselno jasnost in celo občutek lastne moči. Zato je temu vsekakor vredno posvetiti več pozornosti. Če se sprašujete, kakšne so še tiste druge spremembe, s katerimi boste v svoje življenje lahko ponovno vpeljali pokončno držo, se boste razveselili naslednjega nasveta.

Poleg kratkih vaj zdravnica Staparski Dobravec svetuje tudi preprosto, a pogosto neupoštevano strategijo: čez dan večkrat vstanite, se pretegnite, nekajkrat pravilno globoko vdihnite in ozavestite, kako ste telesno in duševno. Na ta način boste preprečili, da bi utrujenost in sključenost postali vaši stalni spremljevalki.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Zdravnica Staparski Dobravec je v pogovoru povedala, kako nas na pomen pokončne drže opominja tudi surikata. Ta simpatična žival je znana po tem, da zmore stati pokonci tudi več minut, in sicer s pomočjo močnega repa, ki ji služi kot dodatna opora. Ljudje tretje opore - repa nimamo zato morajo naše mišice in vezi ves čas iskati in loviti dinamično ravnovesje v pokončni drži.

S pravilno držo, zavedanjem telesa in aktivnim sodelovanjem mišic lahkor azvijemo svojo lastno, notranjo oporo, pojasnjuje Staparski Dobravec.

Pri ohranjanju pokončne drže igra ključno vlogo predvsem zmerna napetost trebušnih in medeničnih mišic ter ustreza raztegnitev zakrčenih hrbtnih mišic. Napredek je tako dosegljiv brez naprezanja, a z zavedanjem.

Ste vedeli, da premik glave za nekaj centimetrov naprej, denimo med tem, ko gledate na pametni telefon ali delate za računalnikom, obremeni hrbtenico tako močno, da namesto običajnih pet kilogramov nosite breme 14–20 kilogramov? Če pomislite, da se tako držite vsak dan, več ur na dan, kot bi nosili nahrbtnik, potem je na mestu vprašanje, kaj je bolj obremenjujoče za telo? Pravilna ali nepravilna drža?

Čuječnost, hvaležnost in gibanje: skrivnosti dolgoročnega zdravja

Poleg telesne pokončnosti zdravnica Staparski Dobravec opozarja tudi na pomen duševne pokončnosti. Čustvena lahkotnost, radovednost in hvaležnost so pomembni sestavni deli zdravega načina življenja.

"Tri minute v občutku hvaležnosti sprožijo pravo hormonsko plimo serotonina in dopamina," pravi. Preprost vdih, globok izdih, zavesten nasmeh in nekaj trenutkov čuječnosti lahko vsak dan spremenijo v priložnost za regeneracijo telesa in duha."

Foto: Zavarovalnica Triglav

Za psihofizično zdravje Staparski Dobravec priporoča še: pogosto, počasno pokončno vstajanje med sedenjem,

redne krajše vaje za ramenski obroč in trup,

ozaveščeno dihanje ( z mišico dihalko – prepono),

ljubeč pogled na naše doživljanje znanjih okoliščin

"Dolgotrajno nepravilno sedenje namreč vodi tudi do upada kognitivnih funkcij (kot so težave s spominom, reševanje problemov,…) upada motivacije, otopelosti, neodzivanosti,… ter povzroča večjo nagnjenosti k manifestaciji depresivnih in anksioznih stanj," še opozarja zdravnica Staparski Dobravec.

Tokratni pogovor v podkastu Odkrito o skritem nas je toplo in iskreno spomnil, da imamo vsak trenutek priložnost narediti nekaj za telo v katerem živimo, in za duševnost, skozi katero se izražamo – in da je prava pokončnost veliko več kot le pravilna drža: je pot do polnejšega in lahkotnega življenja.