Vanja Fras, nekdanja žena smučarskega skakalca Damjana Frasa, se je podala v fitnes vode, saj je lastnica centra XBody Vanchy. Sama je v zadnjem letu in pol z omenjeno vadbo in drugimi klasičnimi vadbami dosegla izrazito telesno preobrazbo in izgubila 53 kilogramov.

Po ločitvi od nekdanjega moža, nekdanjega profesionalnega smučarskega skakalca Damjana Frasa, se je Vanja Fras odločila, da se bo posvetila intenzivni skrbi za svoje telo, v letu in pol pa ji je uspelo z različnimi vadbami shujšati za 53 kilogramov. Nedavno se je podala tudi v fitnes vode, saj je vodja in lastnica fitnes centra XBody Vanchy, kjer se ukvarjajo z vadbo z uporabo električnih impulzov.

To vadbo dvakrat tedensko poleg drugih klasičnih vadb izvaja tudi ona in je z njimi dosegla izjemno telesno preobrazbo.

V fitnes centru sodeluje s svojim nečakom Borom, ki je diplomirani kineziolog in skrbi za vadbeni del, njena hči Maša pa v podjetju skrbi za marketing. Poleg tega je Vanja tudi direktorica podjetja, ki se ukvarja s kanalizacijskimi cevmi, za različna podjetja pa vodi tudi računovodstvo, saj ima ekonomsko znanje, poroča Žurnal24.

Kot je povedala v videu, je posebnost fitnes centra v tem, da vadba poteka z električno mišično stimulacijo, ki na mišice izvaja električne impulze. "Vadba traja samo 20 minut, kar je enako uri in pol telovadbe brez premora, ki poteka brez te stimulacije," je razložila Frasova.

Zaradi ločitve še vedno obiskuje terapijo

Čeprav jo je lanskoletna ločitev presenetila in prizadela in zaradi nje še vedno obiskuje terapijo ter občasno joče, pa je izredno hvaležna, da ji ob strani stojijo prijatelji in sorodniki. "Nekega jutra sem se odločila, da je treba iti naprej," je Žurnalu24 zaupala Vanja in dodala, da čas med vikendi nameni sebi: "Grem na morje ali v hribe, da si oddahnem od napornega tedna."