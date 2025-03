Nemški nogometni vratar in dolgoletna številka ena v vratih Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki trenutno okreva po poškodbi, je v objavi na družbenih omrežjih sporočil, da gresta z ženo Danielo in materjo njegovih otrok vsak svojo pot. Objavo je na svojih družbenih profilih delila tudi Daniela ter Stegen.

Hello all,



After careful consideration, Dani and I have decided to go our separate ways. This decision was not an easy one, as you can imagine, but we both believe it is the best step for us.



Our joint focus is on doing what is best for our children, ensuring they continue to… pic.twitter.com/lpC0stbHBA — Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 6, 2025

"Oba verjameva, da je to najboljši korak za naju"

"Po tehtnem premisleku sva se z Dani odločila, da greva vsak svojo pot. Ta odločitev ni bila lahka, kot si lahko predstavljate, vendar oba verjameva, da je to najboljši korak za naju. Najin skupni poudarek je zdaj na tem, da narediva najboljše za najina otroka in zagotoviva, da bosta še naprej imela ljubeče in stabilno okolje," je ter Stegen zapisal v objavi in dodal, da kot starša ostajata zavezana sodelovanju in bosta drug drugega še naprej spoštovala in se cenila, kot sta se vedno.

"V tem osebnem času vas vljudno naprošava za razumevanje in spoštovanje naše zasebnosti – še posebej zasebnosti najinih otrok," je v objavi v angleškem in španskem jeziku še zapisal ter Stegen in pod skupno izjavo podpisal tako sebe kot svojo ženo.

Poročila sta se leta 2017

Skupno pot sta nogometaš in upravljavka družbenih omrežjih ter Instagram model (prej Daniela Jehle) začela leta 2012, ko je Ter Stegen še igral za Borussio Monchengladbach. Zatem se je leta 2014 preselil v Barcelono, potem ko je katalonski klub zanj odštel 9,7 milijona funtov (11,55 milijonov evrov).

Par se je intimno poročil 15. maja 2017 v Barceloni, večje slavje in cerkveno poroko pa sta imela v Toskani. V zakonu sta se nekdanjima zakoncema rodila dva otroka. Prvorojenec Ben se je rodil leta 2019, lani februarja pa sta pozdravila še sina Toma.

Ter Stegen okreva po poškodbi

Ter Stegen trenutno okreva po hudi poškodbi kolena, ki jo je staknil na tekmi proti Villarealu septembra lani. 32-letni prvi vratar Barcelone in vratar nemške reprezentance na nogometne zelenice v tej sezoni še ni stopil, saj je utrpel popolno pretrganje tetive pogačice desnega kolena. V začetku tega tedna pa je ter Stegen izrazil upanje, da bi se lahko pozneje v tej sezoni že vrnil k aktivnostim in treningom prve ekipe Barcelone.

