Nekdanja žena Damjana Frasa po ločitvi dosegla izjemno preobrazbo

O razhodu Damjana in Vanje Fras je lani oktobra poročala revija Lady. "To je bila njegova odločitev, saj je očitno ugotovil, da mu ne ustrezam več," je povedala Vanja Fras in dodala, da mu zameri predvsem to, da se nista "razšla kot odrasla človeka". Pojasnila je, da jo je Fras zapustil brez slovesa, medtem ko je bila v službi. "Ni imel poguma, da bi mi povedal," je za Lady izjavila Vanja, ki ima otroke iz prejšnjega razmerja, s Frasom pa jih nista imela.

Da je bil on tisti, ki je potegnil zadnji rez, je za Žurnal24 potrdil tudi Fras. "Šel sem in nisem nič rekel, a to se je vleklo že nekaj časa in videti je, da me ni jemala resno," je povedal, ob tem pa poudaril, da umazanega perila noče prati v medijih.

Damjan Fras je lani praznoval 50. rojstni dan. Nekdanji smučarski skakalec je bil član ekipe, ki je na olimpijskih igrah 2002 osvojila bronasto medaljo. Skakalno kariero je končal štiri leta pozneje, zdaj pa se ukvarja z osebnim trenerstvom.