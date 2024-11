Radi zahajate v savno? Na to morate biti pozorni.

Kakšni so pozitivni učinki savne?

Izboljšanje krvnega obtoka

Toplota v savni širi krvne žile, kar poveča pretok krvi. To izboljša oskrbo tkiv s kisikom in hranili, kar lahko pospeši regeneracijo po vadbi in lajša bolečine v mišicah.

Detoksikacija telesa

Zaradi vročine se znojenje intenzivno poveča, kar pomaga telesu izločiti toksine, kot so težke kovine in odvečne soli. To čiščenje lahko prispeva k boljšemu počutju ter zdravi in lepi koži.

Odličen način za sprostitev Foto: Shutterstock

Krepitev imunskega sistema

Izpostavljenost visokim temperaturam spodbuja proizvodnjo belih krvnih celic, kar lahko izboljša odpornost proti okužbam.

Zmanjšanje stresa

Toplota sprošča mišice in spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov, ki zmanjšujejo občutek stresa in tesnobe.

Čistejša koža

Znojenje čisti pore in odstranjuje odmrle kožne celice, kar lahko vodi do bolj gladke in zdrave kože.

Podpora dihalnemu sistemu

Para v parnih savnah lahko pomaga odmašiti dihalne poti in lajša simptome prehlada ali alergij.

Savna ima številne pozitivne učinke, a hkrati nekaj negativnih, na katere morate biti pozorni. Foto: Shutterstock

Na katere negativne učinke morate biti pozorni?

Dehidracija

Zaradi intenzivnega znojenja lahko telo izgubi velike količine tekočine in elektrolitov, kar lahko vodi v dehidracijo, če tekočine pravočasno ne nadomestite. Poskrbite, da v telo vnašate dovolj tekočine.

Obremenitev srca

Zaradi visoke temperature se lahko srčni utrip poviša, kar predstavlja tveganje za ljudi s srčno-žilnimi težavami.

Omotica in izčrpanost

Daljše savnanje ali prehitro vstajanje po savni lahko povzroči padec krvnega tlaka, kar lahko privede do omotice ali celo omedlevice, zato bodite pozorni na svoje počutje.

Ne pretiravajte s savnanjem. Foto: Shutterstock

Draženje kože

Ljudje z občutljivo kožo ali kožnimi boleznimi lahko doživijo poslabšanje simptomov zaradi vročine in potenja.

Tveganje za pregrevanje

Če ste v savni predolgo, se lahko pojavita toplotna izčrpanost ali v redkih primerih toplotni udar.

Interakcije z zdravili

Nekatera zdravila, kot so diuretiki, lahko povečajo tveganje za dehidracijo, zato je potrebna še večja previdnost.

Držite se nasvetov za varno in zdravo uporabo savne. Foto: Shutterstock

Nasveti za varno uporabo savne

Dovolj pijte

Pred obiskom savne in po njem pijte dovolj vode. Izogibajte se alkoholu, ki povečuje tveganje za dehidracijo.

Bodite pozorni na zmernost

Savnajte se največ 15–20 minut naenkrat in naredite premore med posameznimi obiski.

Poslušajte svoje telo

Če občutite omotico, slabost ali težave z dihanjem, takoj zapustite savno.

Poslušajte svoje telo in skrbite zanj. Foto: Shutterstock

Preberite še: