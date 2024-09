Priljubljena oddaja na POP TV dobila novi voditeljici

"Jesen prinaša tudi spremembe pri priljubljeni petkovi rubriki Vizita v oddaji 24UR, ki jo bosta po novem od konca avgusta izmenično vodili Špela Lobe in Tjaša Dugulin, dolgoletni novinarki in poznavalki zdravstvenih tem," so zapisali na POP TV. Novi voditeljici sta vodenje oddaj začeli konec avgusta, prva oddaja Vizite je bila na sporedu 30. avgusta.

"Nova vloga je odgovornost, da bo Vizita ostala priljubljena in bo še naprej odlično opravljala svoje poslanstvo," je povedala Špela Lobe. "Pomembno se mi zdi, da damo prostor prevečkrat prezrti preventivi, dobrim praksam v našem zdravstvu in napredkom odličnih strokovnjakov," je povedala Tjaša Dugulin.

Novi voditeljici oddaje Vizita Tjaša Dugulin in Špela Lobe Foto: Pop TV

Kako je bilo zakorakati v čevlje predhodnice?

Za revijo Lady sta novi voditeljici med drugim spregovorili tudi o tem, kako je bilo stopiti v čevlje nekdanje voditeljice, ki je bila dolgo prepoznavni obraz rubrike. "O tem ne želim pretirano razmišljati. Urška je svoje delo odlično opravljala, ljudje so jo imeli radi in midve še naprej ostajava prijateljici. Vedno ko nekoga pri nečem naslediš, te sicer ljudje hočeš nočeš primerjajo s predhodnikom. Ampak to nima smisla, jaz sem drug človek s svojim značajem, načinom dela, govora in nastopom," je povedala Dugulin.

"Seveda, tudi trema je. Urška je dolgo delala odlično oddajo. A je tudi vsaka oddaja malo po meri tistega, ki jo ustvarja. Zagotovo Vizita ne bo več prav takšna, kot je bila, a se bom potrudila, da jo bodo gledalci še naprej spremljali," je povedala nekdanja novinarka na nacionalni televiziji Lobe.

Šestan se še naprej ukvarja z zdravstvenimi temami

Šestan je kariero znotraj informativne oddaje 24UR zaključila po štirinajstih letih, deset let pa se je posvečala zdravstveni tematiki v petkovi rubriki Vizita. "Novinarstvo mi je dalo ogromno, od poznanstev do pomembnosti ekipnega dela," je med drugim junija za portal Metropolitan ob odhodu svojo odločitev pojasnila Urška Šestan, ki je nove karierne izzive našla na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer je še naprej vpeta v zdravstvene teme.

