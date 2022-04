V šov Poroka na prvi pogled vstopa nov par

Za pari v šovu Poroka na prvi pogled je že druga ceremonija zaobljub, na kateri je bilo samo pet parov. Katja in Aleksandar sta se eksperiment namreč odločila zapustiti že na poročnem potovanju. Strokovnjaki so zato sprejeli odločitev, da v eksperiment povabijo nov par.

"Prišel je čas, da v naš eksperiment povabimo še en par," je povedal psiholog Timotej Strnad in kot kandidatko, ki se mu zdi najprimernejša, predstavil Danico, ki je stara 43 let, je mati samohranilka in je pred tem že poznala pravo ljubezen. "Je zelo samostojna in zabavna, njena otroka pa ji pomenita vse."

"Danica se je poročila mlada z ljubeznijo svojega življenja, z njim ima tudi dva otroka. Je pa na žalost zaradi smrti moža ostala sama," je dodala strokovnjakinja za povezovanje samskih Milena Pleško.

"Najti ji moramo nekoga, ki bo konkuriral z njeno energijo in razumel njeno požrtvovalnost do svojih otrok," pa je pred pomembno odločitvijo strokovnjakov, katerega partnerja izbrati za Danico, povedala razbijalka mitov o spolnosti Eva Ostrouška.

Kdo sta nova udeleženca eksperimenta, ki ju bodo strokovnjaki združili in poskušali usmeriti na pot prave ljubezni, bomo izvedeli že v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

