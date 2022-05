Poglejte, kaj je Gacho obljubil Hajdi in Anžetu #video

V eksperimentu Poroka na prvi so pari razkrili, ali bodo v zvezi vztrajali tudi v resničnem življenju. Njihove odločitve bodo nocoj ob 21. uri na Planetu na svoj način pokomentirali tudi Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič - Gacho, ki je presenetil z nenavadno obljubo enemu od parov.

V nocojšnji oddaji Poroka na drugi pogled bodo trije komentatorji brez dlake na jeziku spregovorili o finalni odločitvi udeležencev šova. Veliko pozornosti bodo namenili tudi paru, ki jih je v šovu zelo navdušil. Hajdi in Anže sta v eksperimentu namreč spisala pravo ljubezensko pravljico in se na koncu odločila, da bosta srečo poskusila tudi v resničnem življenju.

Milan Gačanovič - Gacho je prepričan, da bi Hajdi in Anže postavila piko na i njuni ljubezenski zgodbi z otrokom. Zato je pozval Anžeta, da naj začne čim prej delati na tem, in se celo ponudil, da bo otrokov boter. S tem je močno nasmejal komentatorki Špelo Grošelj in Tanjo Kocman. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji.

