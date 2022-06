Sebastian razkril: Moja oboževalka je zame kršila zakon #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo tokrat odpotovali kar 20 let nazaj v glasbeno zgodovino. Popstars turneja, na kateri nastopajo Bepop, Game Over in Sebastian je bila namreč razprodana. Glasbeniki, ki po 20 letih še vedno kraljujejo najstniškim in pa tudi nekaj let starejšim srcem, so nam zaupali, kakšne težave so jim povzročali evforični navdušenci, Sebastian pa je razkril, da je ena od oboževalk zanj celo kršila zakon.

Člani skupin Bepop in Game Over so se skupaj s pevcem Sebastianom po 20 letih spet združili in dokazali, da si še vedno lahko lastijo naziv najstniških idolov. Denis Vučak, član skupine Game Over, je sprva priznal, da so tudi po toliko letih še vedno mladi po srcu. Čeprav ima večina že ustvarjene družine, glasbeniki vseeno niso izgubili svoje razigranosti.

Tudi občinstvo jim ostaja zvesto po toliko letih, o čemer je Tinkara Fortuna razkrila: "Zanimivo je, da so nam včasih pisali, da jih mama ne pusti ven, zdaj pa nas sprašujejo, kdaj bomo na vrsti, ker morajo dati prej otroke spat." Spremenilo se je marsikaj, besedila in melodije pesmi pa ostajajo isti. Kljub temu so glasbeniki iskreno dejali, da so pri nekaterih potrebovali rahlo osvežitev spomina.

V tem času so si priklicali mnogo spominov, nikoli pa ne bodo pozabili časov stacionarnih telefonov. Denis Vučak je prvi razkril, zakaj je tako: "Jaz sem moral približno 18-krat zamenjati številko, ker je oče znorel, ko je telefon zvonil ob treh ali štirih zjutraj." Nato je svojo izkušnjo delil še Sebastian: "Ena oboževalka je takrat delala pri enem od operaterjev in mi je povedala, da tam dela ter da je tako izbrskala številko in me poklicala."

Za konec pa so glasbeniki napovedali, da je čisto mogoče, da skupaj še kaj ušpičijo. Večina to gotovo vneto pričakuje, ste med njimi tudi vi? Vmes pa ne zamudite izida njihove nove pesmi, ki bo združila v eno njihove tri hite. Naredite si opomnik za 7. junij 2022!

