Hamo: Ljubezen bom iskal celo življenje #video

Hamo & Tribute 2 Love so imeli pred kratkim koncert v ljubljanskih Križankah, ki so pokale po šivih. V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se pogovarjali s pevcem skupine Matevžem Šaleharjem, ki nam je zaupal, kaj je skriti pomen naslova njihove nove plošče in kaj mu predstavlja izziv pri glasbenem ustvarjanju.