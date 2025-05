Vrhniški Argonavtski festival 2025: ko mit oživi in ulice zažarijo!

Vrhnika bo med 12. in 15. junijem znova zaživela v duhu mitologije, zabave, kulture, športa in dobre hrane – prihaja Argonavtski festival 2025 ! Festival, ki povezuje starodavne zgodbe s sodobnim utripom, bo tudi letos navdušil vse generacije. Vstop na vse dogodke je prost!

V četrtek, 12. junija, ob 20.30 v Športnem parku Vrhnika slavnostno odpiramo festival s spektakularno plesno-glasbeno predstavo Argonavtske zgodbe, ki jo soustvarjajo vrhunski umetniki. Ne zamudite niti trenutka, ko prižgemo tradicionalni argonavtski ogenj.

Dionizov petek

V petek, 13. junija, se Stara cesta skozi Vrhniko spremeni v 550 metrov kulinaričnega in zabavnega rajanja! Glasba, stojnice, disko pod zvezdami, epski 31-metrski vrhniški štrukelj in nastopi vas vabijo na ulico, ki bo dišala, plesala in pela pozno v noč.

Foto: Zavod Ivana Cankarja

Hermesov dan športa

V soboto, 14. junija, Vrhnika postane središče rekreacije in druženja – s športnimi igrami, e-kolesarsko turo z Ivanom Cankarjem, družinskimi izzivi in nepozabnim Argotlonom – Crazy Fun Run z ovirami in smehom!

Foto: Zavod Ivana Cankarja

Noč na Vrhniki

Noč na Vrhniki je glasbeni vrhunec Argonavtskega festivala, in sicer v soboto, 14. junija, od 19. ure naprej. Veliki koncertni spektakel v športnem parku s skupinami Bepop, Flirrt, Mambo Kings, Fehtarji in legendarnim Perom Lovšinom.

Zaključni koncert Argonavtskega festivala – Pihalni orkester Vrhnika in Matevž Šalehar - Hamo

V nedeljo, 15. junija, se nam pridružite na praznovanju z veličastnim koncertom.

Foto: Zavod Ivana Cankarja