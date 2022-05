Jan Plestenjak: To me žalosti #video

Pevec Jan Plestenjak med epidemijo covid-19 ni počival, kar je dokazal na zadnjem koncertu v polno zasedeni dvorani Stožice. Slovenski pevec je na glasbeni sceni prisoten že 30 let, posledično pa bi pričakovali, da je zelo dobro vajen odrskih luči. A vsak je pod kožo krvav, tudi Jan Plestenjak, ki je razkril, kako se je na nastop v Stožicah pripravil, četudi je zjutraj vstal z levo nogo.

"Rekel sem si, da sem profesionalec in da se ne smem obnašati kot razvajenec. Danes so me namreč čakale polne Stožice in ukazal sem si, da moram v nastop vložiti vse, kar lahko. Mislim, da nam je to uspelo."

Pevec je nato razkril, da včasih nastopijo tudi trenutki, ko preprosto ne zmore: "Zdaj sem imel 14 dni hudo virozo in en koncert, na katerem bi nastopil pred tri tisoč ljudmi, a sem ga moral zaradi bolezni odpovedati." Jan je nato razkril, da ljudje to običajno razumejo, poudaril pa, da obstajajo tudi taki, ki menijo, da znani ljudje ne smejo zboleti. "To me žalosti," je priznal.

Navkljub temu, da je v svoji karieri izvedel obilico nastopov, še vedno pred vsakim čuti neko napetost, predvsem zaradi odgovornosti, saj želi opravičiti status, ki ga ima. Pevec se pogosto sprašuje, ali mu bo glas služil tako, kot mora, in ali bodo vse stvari potekale brez zapletov.

"To je stres, ki je vedno prisoten," je iskreno dejal Jan. Vsakemu je sicer kdaj težko, pevec pa je zagovornik tega, da se je takrat treba samo opomniti, da si dobro in da ti nič ne manjka, kar je pojasnil: "Ljudje so bolni, v bolnišnicah, nekateri finančno ne morejo preživeti iz meseca v mesec. Kje imam potem jaz pravico tarnati? Nobene pravice nimam."

Dolga leta izkušenj so mu razširila zakladnico znanja in mu prinesla več modrosti. "S starostjo znam bolje uvideti bistvo in poskušam odvreči ves balast. Pa naj bo ta čustveni ali pa stresni. Z leti se naučiš odvrniti stvari, ki so nepomembne," je dejal Jan, v zaključku pa razkril, da mu notranji mir prinaša zavedanje, da je eno z naravo in vesoljem ter da diha s celoto: "Včasih namreč zadostuje en globok vdih z mislijo na to, da si del vsega."

