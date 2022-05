Slovenska chefinja se ne strinja s tem, da gre ljubezen skozi želodec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Leta štejejo sta se tokrat pomerili kuharska mojstrica Alma Rekić in vsestranska Salome. Čeprav jima je v kvizu do finala dobro kazalo, sta se morali posloviti brez dobitka. Vseeno sta priznali, da sta se med ugibanjem let neznancev dobro zabavali, razkrili pa sta tudi marsikatero zanimivost o sebi.