Robert Roškar razkril: Ob nedeljah si oblečem dolge gate #video

V začetku intervjuja je Robert Roškar razkril, da je v preteklosti tehtal največ 116 kilogramov, saj je v času med epidemijo koronavirusa veliko jedel. "Takrat sem bil ves čas v trenirki, in ko enkrat ves čas preživljaš v njej, niti ne opaziš, da se rediš. Jaz prisežem, da nisem vedel!" je še iskreno dejal.

Robert je v nadaljevanju povedal, da se je hujšanja v preteklosti poskušal lotiti tudi sam, a mu to ni najbolje uspelo, zato je svoji sodelavki Anji Ramšak dejal, da ga bo morala k temu z izzivom spodbuditi ona. Njegova služba in zasebno življenje se tako več kot očitno tesno prepletata, kar je potrdil tudi sam.

"Vedno si na preži, da dobiš idejo za program. Sam pa mislim, da je to tudi edini način, s katerim lahko na radiu delaš," je pojasnil, dodal pa: "Če ti to ni v veselje, potem to ne bo šlo." Voditelj je iskreno povedal, da je zaradi tega včasih tudi preobremenjen, zato si konec tedna privošči dan zase: "V nedeljo si oblečem 'dolge gate', preveliko spalno majico, gledam Netflix in si mislim: 'Pustite me pri miru.'"

Tekom shujševalnega izziva, ki se sicer danes zaključi, je Robert treniral tudi z osebnim trenerjem. O njem je povedal: "Konstantno nekaj govori. Stalno je spočit. On je stal zraven mene in komentiral, jaz pa sem si mislil, da je najlažje stati in govoriti. Pa naj še on dela." Njegov osebni trener Žiga pa se je nato pridružil pogovoru in povedal, kakšna stranka je Roškar: "Kar mu rečem, naredi. Sicer prej malo potarna, ampak lahko ga samo pohvalim."

