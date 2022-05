Zaključek sezone Milijonarja z znanimi obrazi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek in torek ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali zadnji dve oddaji pete sezone legendarnega kviza Milijonar, ki ga vodi Jure Godler.

Da bo zaključek sezone res poseben, bo Jure Godler gostil znane Slovence, ki bodo tudi tokrat na vroči stol sedli v parih. Zbrana sredstva, ki jih bodo VIP-tekmovalci zbrali, pa bodo romala v dobrodelne namene. Komu bodo denar namenili, bodo tekmovalci izbrali sami.

V boj s petnajstimi vprašanji se bodo tokrat podali smučarski skakalec Cene Prevc in stand up komik Uroš Kuzman, glasbenik Goran Šarac in pevka Darja Gajšek ter člana glasbene zasedbe LPS, ki nas je nedavno zastopala na pesmi Evrovizije v Torinu.

Kako uspešni bodo znani obrazi v kvizu Milijonar, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Po kvizu ne zamudite oddaje Poroka na prvi pogled, kjer se bodo udeleženci po dolgem času spet srečali na skupni večerji.

