Po koncu eksperimenta se bodo pari spet srečali na večerji #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, si bomo ogledali, kako so se pari nekaj mesecev po koncu eksperimenta spet srečali na skupni večerji. Kaj se je z njimi dogajalo in ali je kateri od parov še vedno skupaj, bo jasno že nocoj.

Eksperiment Poroka na prvi pogled je končan, nekaj mesecev kasneje pa so se udeleženci šova spet srečali na skupni večerji, kjer bomo izvedeli, kaj se v tem času med njimi dogajalo, kateri pari so še skupaj in kakšno je njihovo življenje po eksperimentu.

Večerje se bodo udeležili vsi udeleženci šova, tudi Katja in Aleksandar, ki sta eksperiment zapustila predčasno. Za ta korak se je odločila Katja, ki je svojo odločitev Aleksandra pojasnila samo v poslovilnem pismu. Zanimivo bo videti, kakšno bo njuno ponovno snideje.

Ponovnega srečanja z ostalimi se veseli tudi Sanela, saj je v času eksperimenta spletla tudi iskrena prijateljstva. Povedala je, da od konca eksperimentra z Andražem nista imela stikov, da pa se vseeno veseli, da ga po dolgem času spet vidi.

"Z Andražem se ta čas nisva nič slišala. Vseeno se na nek način ga veselim, ampak vseeno bi raje uporabila nekaj distance. Najmanj se veselim Kate, ker vse kar je počela v tistem času, ko smo bili skupaj, se mi ni zdelo v redu. Tistega ne odobravam in res je nočem v svoji bližini," je povedala Sanela.

Dodala je še, da upa, da si je Sandi opomogel od vseh teh dram in da je spet našel srečo. Več v zgornjem videu.

Poroka na prvi pogled bo na sporedu še v ponedeljek in torek ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.