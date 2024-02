Kralj R&B zažgal v Las Vegasu #foto

Čeprav je bila na Super Bowlu večino časa Taylor Swift tista glasbenica, ki je požela največ pozornosti, pa je R&B zvezdniku Usherju ob polčasu nedvomno uspelo vse oči prikovati nase. "Pa so rekli, da mi ne bo uspelo," je 45-letni pevec neskromno dejal ob začetku nastopa, med katerim je postregel z izborom svojih največjih uspešnic – ki jih ni malo – in naborom zvezdniških kolegov, ki jih je vključil v svoj nastop.

Foto: Reuters

Prva je bila Alicia Keys, s katero je odpel nekaj taktov njune skupne uspešnice My Boo, nato so se ob Usherju na odru zvrstili še H.E.R., Jermaine Dupri, Lil Jon, Will.i.am in Ludacris, 13-minutni šov pa se je končal z Usherjevo megauspešnico Yeah.

Fotogalerija 1 / 5

Za Usherja, ki je pred kratkim izdal svoj deveti studijski album, to ni prvi nastop na Super Bowlu – leta 2011 je namreč nastopil kot gost skupine Black Eyed Peas. "Takrat sem imel priložnost izkusiti delček te izkušnje," je pred letošnjim nastopom dejal v pogovoru za AP in dodal, da nobenega trenutka svojega nastopa ne jemlje za samoumevnega, saj jih ima "samo 13", s čimer je ciljal na običajno 13-minutno trajanje šova ob polčasu Super Bowla: "Najtežje je ugotoviti, kako v ta čas stisniti čim več, sploh če imaš velik izbor in veliko pesmi, ki jih ljudje obožujejo."

Oglejte si še: