Znano je, kdo bo nastopil med polčasom Super Bowla

Usher je bil ob novici, da bo nastopil ob polčasu Super Bowla, počaščen in komaj čaka, da "svetu pokaže šov, ki ne bo podoben ničemur, kar je do zdaj počel". Foto: Guliverimage

Lanski nastop pevke Rihanne na odru Super Bowla je podrl vse rekorde gledanosti, na prihajajočem 58. Super Bowlu leta 2024 pa bo na odru Usher stal sam. Prvič je ob polčasu Super Bowla nastopil že leta 2011, ko je zapel pesem z naslovom OMG s skupino Black Eyed Peas.

"V čast mi je, da bom na svojem seznamu želja končno prečrtal nastop na Super Bowlu. Komaj čakam, da svetu pokažem šov, ki ne bo podoben ničemur, kar sem do zdaj počel," je v izjavi povedal 44-letni Usher, čigar pravo ime je Usher Raymond IV.

Izvajalec glasbe R&B je po vsem svetu prodal več kot 80 milijonov plošč in osvojil osem grammyjev. Med njegovimi uspešnicami so pesmi, kot so U Got It Bad, U Don't Have to Call, Nice & Slow in druge.

Usherju na dušo popihal tudi Jay-Z

"Usher je vsestranski umetnik. S prvencem pri 15 letih je začrtal svojo edinstveno pot. Poleg brezhibnega petja in izjemne koreografije Usher razgali svojo dušo. Njegovo izjemno potovanje ga je popeljalo na enega najveličastnejših odrov na svetu," je ob razkritju glavnega nastopajočega na Super Bowlu 2024 povedal raper Jay-Z. Jay-Z zadnja leta tesno sodeluje tudi z NFL pri organizaciji nastopov na Super Bowlu, s svojo agencijo Roc Nation pa bo sodeloval tudi na prihajajočem.

Nastop na Super Bowlu ob polčasu praznika ameriškega nogometa je za glasbene izvajalce eden od vrhuncev v karieri. Nastop na odru Super Bowla, ki ga v ZDA in po svetu spremlja več kot sto milijonov gledalcev, je za izvajalce velika čast. Med drugim so na njem v preteklosti nastopili že Michael Jackson, Madonna, Prince, Lady Gaga, The Rolling Stones, Beyoncé, Maroon 5 in drugi, tudi hiphop legende Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent in Mary J. Blige.