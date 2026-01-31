Jeseničani redni del končujejo proti Kitzbühlu, ki se še bori za neposreden preboj v končnico

Hokejisti HDD Jesenice bodo na domačem ledu proti Kitzbühlu odigrali zadnjo tekmo rednega dela Alpske lige, po kateri si bo prvih pet moštev že zagotovilo končnico, preostali, tudi železarji, pa se bodo za preostale tri četrtfinalne vstopnice merili v dodatnih bojih. Avstrijski gostje se borijo za peto mesto, ki kot zadnje vodi neposredno v četrtfinale. Tekma se bo začela ob 18. uri.