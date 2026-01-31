Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sobota,
31. 1. 2026,
11.11

7 minut

hokej HDD Jesenice Alpska liga

Alpska liga, 31. januar

Jeseničani redni del končujejo proti Kitzbühlu, ki se še bori za neposreden preboj v končnico

Pe. M.

HDD Jesenice : Asiago | Hokejisti Jesenic za konec rednega dela gostijo Kitzbühel. | Foto Matias Demšar

Hokejisti Jesenic za konec rednega dela gostijo Kitzbühel.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo na domačem ledu proti Kitzbühlu odigrali zadnjo tekmo rednega dela Alpske lige, po kateri si bo prvih pet moštev že zagotovilo končnico, preostali, tudi železarji, pa se bodo za preostale tri četrtfinalne vstopnice merili v dodatnih bojih. Avstrijski gostje se borijo za peto mesto, ki kot zadnje vodi neposredno v četrtfinale. Tekma se bo začela ob 18. uri.

HDD Jesenice : Asiago
Sportal Jeseničani poraženi v Cortini

Prvih pet ekip rednega dela si bo že neposredno zagotovilo končnico in bodo v skupini master igrale le za čim boljše izhodišče. Preostale pa bodo v dveh kvalifikacijskih skupinah igrale v drugem delu, ki se bo začel 5. februarja, z njim pa lov na tri preostale vstopnice za končnico.

Alpska liga

Sobota, 31. januar

Lestvica:

