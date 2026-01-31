Sobota, 31. 1. 2026, 11.11
Alpska liga, 31. januar
Jeseničani redni del končujejo proti Kitzbühlu, ki se še bori za neposreden preboj v končnico
Hokejisti HDD Jesenice bodo na domačem ledu proti Kitzbühlu odigrali zadnjo tekmo rednega dela Alpske lige, po kateri si bo prvih pet moštev že zagotovilo končnico, preostali, tudi železarji, pa se bodo za preostale tri četrtfinalne vstopnice merili v dodatnih bojih. Avstrijski gostje se borijo za peto mesto, ki kot zadnje vodi neposredno v četrtfinale. Tekma se bo začela ob 18. uri.
Prvih pet ekip rednega dela si bo že neposredno zagotovilo končnico in bodo v skupini master igrale le za čim boljše izhodišče. Preostale pa bodo v dveh kvalifikacijskih skupinah igrale v drugem delu, ki se bo začel 5. februarja, z njim pa lov na tri preostale vstopnice za končnico.
Alpska liga
Sobota, 31. januar
