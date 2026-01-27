Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Pe. M.

Torek,
27. 1. 2026,
15.07

Zell am See Alpska liga hokej HDD Jesenice

Torek, 27. 1. 2026, 15.07

41 minut

Alpska liga, 27. januar

Jeseničani gostijo prvaka

Hdd Jesenice : Zell am See | Jeseničani gostijo Zell am See. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Zell am See.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu palice prekrižali z aktualnim prvakom Zell am Seejem, s katerim so se v zadnji sezoni pomerili v finalu tekmovanja. Avstrijska zasedba, ki jo s trenerskega mesta vodi Marcel Rodman, je trenutno tretja in si je že zagotovila neposredno napredovanje v končnico. Železarji so trenutno predzadnji, tako da si bodo četrtfinalno vstopnico poskušali priigrati v dodatnih bojih.

Alpska liga

Torek, 27. januar

Lestvica:

