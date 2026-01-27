Jeseničani gostijo prvaka

Hokejisti HDD Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu palice prekrižali z aktualnim prvakom Zell am Seejem, s katerim so se v zadnji sezoni pomerili v finalu tekmovanja. Avstrijska zasedba, ki jo s trenerskega mesta vodi Marcel Rodman, je trenutno tretja in si je že zagotovila neposredno napredovanje v končnico. Železarji so trenutno predzadnji, tako da si bodo četrtfinalno vstopnico poskušali priigrati v dodatnih bojih.