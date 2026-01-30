Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
30. 1. 2026,
21.40

Osveženo pred

15 minut

IceHL Red Bull Salzburg HK Olimpija hokej

Petek, 30. 1. 2026, 21.40

15 minut

Liga ICE, 30. januar

Olimpija napolnila gol serijskih prvakov in potrdila končnico, Drozg s hat-trickom, Horak s poškodbo

Avtorji:
Sportal, STA

HK Olimpija Red Bull Salzburg | Hokejisti Olimpije so s kar 5:1 premagali Salzburg in potrdili neposredno uvrstitev v končnico. | Foto Aleš Fevžer

Hokejisti Olimpije so s kar 5:1 premagali Salzburg in potrdili neposredno uvrstitev v končnico.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so na zadnji domači tekmi lige ICE pred olimpijskim premorom gostili štirikratnega zaporednega prvaka Salzburg in ga premagali s 5:1. Z visoko zmago, ob kateri je bil s tremi goli in asistenco igralec tekme Jan Drozg, so potrdili neposreden preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu sezone priigra prva šesterica. Ima pa zmaga grenak priokus, saj je srečanje zaradi poškodbe v 15. minuti predčasno končal prvi vratar Lukaš Horak. Danes ga je uspešno zamenjal Luka Kolin. Zadnjo tekmo v bogati karieri je sodil Matjaž Hribar.

ICE: HK Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg
Sportal Olimpija do nove zmage, mesto v končnici skoraj že zagotovljeno

Rdeči biki so po neprepričljivem rezultatskem začetku v zadnjem času stvari postavili na svoje mesto. Trenutno so drugi in so si tudi teoretično že zagotovili končnico. Olimpija jo je s suvereno zmago s 5:1 potrdila danes, ko je prikazala eno boljših predstav v sezoni. Ni je zmedla niti poškodba prvega vratarja Lukaša Horaka, ki je svoje mesto v 15. minuti prepustil Luki Kolinu, ta pa je svoje delo opravil zelo dobro.

V zelenem dresu je tokrat zablestel Jan Drozg, ki v letu 2026 še ni dosegel gola, tokrat pa zadel za 1:0 in 3:1 in 4:1, ter bil podajalec pri drugem golu Olimpije, ki ga je dosegel Nicolai Meyer.

HK Olimpija Red Bull Salzburg | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Tekma se je začela s premočjo Olimpije, ki jo je v peti minuti nagradil dobro postavljeni Drozg. Ljubljančani so imeli več od igre, pretres pa doživeli v uvodu 16. minute, ko je moral z ledu vratar Horak, ki se je v eni od parad poškodoval.

A Luka Kolin je dobro zamenjal Horaka in predvsem v drugem delu, ko je bil Salzburg tudi po zaslugi izključitev v domači ekipi nevarnejši, je Olimpija obdržala vodstvo. Izenačenje po golu Devanteja Stephensa v 30. minuti je zdržalo štiri minute in pol, preden sta ponovno nastopila Drozg in Meyer, podajalec pri dveh zadetkih.

Luka Kolin je uspešno zamenjal Lukaša Horaka. | Foto: Aleš Fevžer Luka Kolin je uspešno zamenjal Lukaša Horaka. Foto: Aleš Fevžer

V zadnjem delu sta tekmo odločila Drozg in Nik Simšič, ki sta z goloma v razmiku 96 sekund potopila upe gostov na preobrat.

Okoli 3.600 gledalcev si je s tribun Tivolija ogledalo visoko zmago zmajev. | Foto: Aleš Fevžer Okoli 3.600 gledalcev si je s tribun Tivolija ogledalo visoko zmago zmajev. Foto: Aleš Fevžer

"Celotna ekipa igrala vso tekmo odlično, nismo popuščali"

"Celotna ekipa je igrala dobro od prve do zadnje minute, nismo popuščali, igrali vso tekmo, rezultat je bil viden. Igrali smo res dobro, zasluženo zmagali in jim vrnili za poraz v Salzburgu. Za vratarje je težko, ko morajo sredi tekme priti v igro. Vsa čast Luki Kolinu za ta nastop, upamo pa tudi, da se Horak čim prej vrne," je po zmagi v mikrofon Šport TV dejal strelec treh zadetkov Drozg.

Olimpija bo zadnjo tekmo pred olimpijskim premorom odigrala v nedeljo, ko bo gostovala v Beljaku, ki se krčevito bori za mesta, ki vodijo v dodatne boje za končnico.

Ljubljansko moštvo si je že zagotovilo četrtfinale, bodo pa dodatne točke še kako pomembne v boju za četrto mesto, ki še prinaša prednost domačega terena.

Matjaž Hribar končal sodniško kariero

Na drevišnjem obračunu je bogato kariero hokejskega sodnika sklenil Matjaž Hribar. Sodniški izpit je opravil leta 1997, prvo sezono pa je odsodil v tekmovalnem letu 1998/1999. Januarja 2004 je prvič sodil na prvenstvu pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF) v bolgarski Sofiji, v nadaljevanju pa sodeloval na kar 17-ih tekmovanjih IIHF, med drugim tudi na svetovnem prvenstvu skupine A za člane v Košicah in Bratislavi, ter na svetovnem prvenstvu skupine A do 20 let v Helsinkih. Sodil je tudi na finalnem turnirju Kontinentalnega pokala v Rouenu ter tri sezone v skupinskem delu Lige prvakov (CHL). V ligi EBEL/ICEHL je sodil vse od 22. septembra 2006 pa do danes in v tem obdobju odsodil 605 tekem, od tega 16-krat v končnici in šestkrat v finalnih serijah. Skupno je v svoji sodniški karieri odsodil približno 1.400 tekem.

ICEHL, 30. januar:

Lestvica:

IceHL Red Bull Salzburg HK Olimpija hokej
