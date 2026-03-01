Nedelja bo dala zadnje odgovore rednega dela

Na sporedu so zadnje tekme rednega dela lige ICE, ki bodo dale še zadnje odgovore. Znano bo, kdo bo končal na prvem mestu po rednem delu in kdo bo zasedel deseto mesto, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico. Prva sta lahko le vodilni Celovec ali drugi Gradec, za deseto mesto pa se bosta med seboj udarila Fehervar AV19 in Ferencvaroš. Kdor bo 11., bo danes končal sezono. Olimpija, ki si je že zagotovila četrtfinale, je zadnjo tekmo tega dela že odigrala – trenutno je peta, lahko pa jo prehiti še Pustertal. Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. marca, pari bodo znani tik pred tem, ko si bodo prva tri moštva rednega dela sama izbrala tekmeca – izbirala bodo med moštvi na mestih med petim in osmim.

Prva šesterica rednega dela (48 tekem) si je neposredno zagotovila četrtfinale, to so Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano, Olimpija in Pustertal.

Moštva med sedmim in desetim mestom (Dunaj, Beljak, Linz in Fehervar/Ferencvaros) po rednem delu igrajo dodatne boje (pre-playoff) za preostali dve četrtfinalni vstopnici, za tiste, ki bodo redni del končali med 11. in 13., pa bo sezone danes konec.

Fehervar AV19 Anžeta Kuralta čaka pomembna tekma za nadaljevanje sezone. Foto: Soós Attila

Dodatni boji za četrtfinalni vstopnici se bodo začeli v sredo, 4. marca, končali pa najpozneje 8. marca (igrajo na dve zmagi).

Po koncu kvalifikacij si bodo prva tri moštva rednega dela sama izbrala četrtfinalnega tekmeca (pri tem četrtouvrščene ekipe ne morejo izbrati). Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. marca.

ICEHL, 1. marec:

Lestvica:

