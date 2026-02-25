Jeseničanom ni uspelo, njihova sezona je končana

Hokejisti Jesenic so v tekmi 6., zadnjega kroga drugega dela alpske lige v kvalifikacijski skupini B v gosteh proti Bregenzerwaldu izgubili s 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Za Jeseničane to pomeni konec sezone, saj se niso uvrstili med prve tri ekipe te skupine, ki imajo še možnost za končnico.

Železarji so tekmo v Dornbirnu sicer odprli s hitrim golom, že po 18 sekundah jih je v vodstvo popeljal Miha Zajc, a veselje ni bilo dolgotrajno, domači so v drugi minuti izenačili, strelec pa je bil Roberts Lipsbergs. V deveti minuti so domači povedli, jeseniškega vratarja Žana Usa pa je premagal Jesse Rantanen. Domači so tako na odmor odšli s prednostjo, že po dobrih treh minutah nadaljevanja pa so Železarji izenačili. Za 2:2 je zadel Žiga Urukalo. Dobrih deset minut kasneje so se spet veselili navijači Bregenzerwalda, strelec za 3:2 pa je bil Lipsbergs. V 57. minuti so se slovenski podprvaki znašli v hudi godlji, domači so jim po golu Toivuja Laaksonena v prazno jeseniško mrežo ušli na 4:2, pa je za priključek hitro zadel Luc Slivnik. Časa je Jeseničanom zmanjkovalo, napadli so s šestimi možmi v polju in brez vratarja, nato pa je sledil še končni udarec, za zmago s 5:3 je "hat-trick" dopolnil Lipsbergs.

Za Jeseničane je danes štela le zmaga po rednem delu, saj bi le s tremi točkami še lahko prehiteli nasprotnike na lestvici.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice za izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Najboljše tri ekipe iz obeh kvalifikacijskih skupin bodo po kvalifikacijskem delu (šest tekem) v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico (prvi iz A bo igrali s tretjim iz B ...), medtem ko bo za zadnjeuvrščeno moštvo iz vsake kvalifikacijske skupine sezone konec.

V kvalifikacijski skupini B bo prvo mesto zasedla Val Gardena s 16 točkami, drugi bo Ritten (12 točk), za tretje pa sta se pomerila Bregenzerwald (zdaj osem točk) in Jesenice (tri točke).

