Avtor:
Pe. M.

Sreda,
25. 2. 2026,
10.48

Osveženo pred

2 uri, 30 minut

Sreda, 25. 2. 2026, 10.48

2 uri, 30 minut

Olimpija na zadnji domači tekmi rednega dela

Avtor:
Pe. M.

Olimpija Bolzano | Olimpija bo na zadnji domači tekmi rednega dela gostila Bolzano. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija bo na zadnji domači tekmi rednega dela gostila Bolzano.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 gostili zadnjo domačo tekmo rednega dela sezone. V dvorano Tivoli prihaja Bolzano, ki je na lestvici trenutno četrti, Ljubljančani pa so s štirimi točkami manj in odigrano tekmo več peti. Olimpija si je, tako kot Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano in Pustertal že zagotovila končnico. Zadnjo tekmo rednega dela bo odigrala v petek na Južnem Tirolskem, četrtfinale se bo začel 10. marca. Olimpiji se bo v kratkem pridružil nov vratar, vrzel po poškodbi Lukaša Horaka, bodo poskušali zapolniti z Dustinom Tokarskim.

Dustin Tokarski
Sportal Olimpija ima novo vratarsko moč

Prvih šest klubov si po rednem delu (48 tekem) neposredno zagotovi četrtfinale, vseh šest (Celovec, Gradec, Salzburg, Olimpija, Bolzano in Pustertal) je že znanih. Moštva na mestih med sedmim in desetim po rednem delu igrajo dodatne boje (pre-playoff) za preostali dve četrtfinalni vstopnici, za tiste, ki bodo redni del končali med 11. in 13., pa bo sezone v nedeljo konec.

Dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici se bodo začeli v sredo, 4. marca, četrtfinale na štiri zmage pa 10. marca.

ICEHL, 25. februar:

Lestvica:

