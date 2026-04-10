Š. L.

Petek,
10. 4. 2026,
9.46

26 minut

Sergej Macura se seli v Los Angeles

Sergej Macura | Sergej Macura se seli na UCLA. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Mladi slovenski košarkar Sergej Macura, ki ravno danes praznuje 22. rojstni dan, bo kariero nadaljeval na univerzi UCLA v ligi NCAA. V pretekli sezoni je zastopal barve univerze Mississippi State, pred tem je bil član Mege.

Trend selitev čez lužo je med mladimi slovenskimi košarkarji še naprej v porastu. Med tistimi, ki so se čez lužo podali že pred začetkom zadnje sezone, je tudi Sergej Macura, ki pa bo zdaj okolje univerze Mississippi State zamenjal za sloviti UCLA (Univerza Kalifornije, Los Angeles). Macura je v sezoni 2025/26 za Mississippi State v povprečju dosegal pet točk, 4,8 skoka in 0,8 asistence na tekmo, pri metu iz igre pa je bil več kot 55-odstotno natančen.

204 centimetre visoki košarkar je lani februarja v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo debitiral v članski izbrani vrsti. Z reprezentanco do 20 let je Macura leta 2024 poleti osvojil naslov evropskih podprvakov. Pred odhodom v ZDA je bil član srbske Mege, ki je v zadnjih letih postala prava valilnica talentov in odskočna deska številnih mladih košarkarjev. Pred tem je bil po vrnitvi iz mlajših selekcij Baskonie v Slovenijo član ljubljanske Ilirije.

