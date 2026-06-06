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Avtor:
S. K.

Sobota,
6. 6. 2026,
20.10

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič Maxim Van Gils Red Bull - BORA - hansgrohe Jan Tratnik UAE Team Emirates - XRG Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Sierra Nevada

Sobota, 6. 6. 2026, 20.10

1 ura, 31 minut

Maxim van Gils

Pogačar strašil Rogličeve: Pomislili smo, da blefira in se nato skriva v grmovju

Avtor:
S. K.

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Maxim van Gils in Remco Evenepoel | Maxim van Gils in Remco Evenepoel sta tekmovala v sprintih na klance. "Le enkrat sem bil boljši, zelo hiter je," je priznal van Gils. | Foto Guliverimage

Maxim van Gils in Remco Evenepoel sta tekmovala v sprintih na klance. "Le enkrat sem bil boljši, zelo hiter je," je priznal van Gils.

Foto: Guliverimage

Kaj se zgodi, ko na višinskih pripravah naletiš na najboljšega kolesarja sveta, je za Het Laatste Nieuws z veliko mero humorja opisal belgijski povratnik v karavano Maxim van Gils. Šestindvajsetletni Belgijec, ki je februarja pri padcu na enodnevni španski dirki Clasica Jaen utrpel zlom medenice, se je ravno vrnil z dolgih višinskih priprav v Sierra Nevadi, kjer je s kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe naletel tudi na Tadeja Pogačarja. "Videti je bil zelo vitek," je poročal van Gils.

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Maxim van Gils je okreval po februarskem padcu v Španiji, kjer je po trku z Janom Christenom (UAE Emirates – XRG) utrpel zlom medenice. Pravkar se je vrnil s 24-dnevnih višinskih priprav v Sierra Nevadi, kjer jez ekipo Red Bull – BORA - hansgrohe pilil formo za poletni del sezone, katerega vrhunec bo julijska Dirka po Franciji (od 4. do 26. 7.).

V Sierra Nevadi tudi Primož Roglič in Jan Tratnik

Van Gils zaradi poškodbe letos ni dirkal veliko, v karavano se vrača jutri, ko bo startala na dirki Tour Auvergne-Rhone-Alpes, nekdanjem kriteriju po Dofineji, pripravljen pa se je boriti za mesto v ekipi Red Bulla za Tour. Prav izgradnji podporne ekipe za Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza so se pri Red Bullu posvečali v Sierra Nevadi in van Gils je bil z opravljenim delom zadovoljen. "To je bil doslej najboljši višinski kamp v moji karieri. Bila je idealna mešanica dobre namestitve, popolnega vremena, dobrega vzdušja in solidnega treninga," je povedal za HLN.

Van Gils se je vrnil po hudi poškodbi. | Foto: Guliverimage Van Gils se je vrnil po hudi poškodbi. Foto: Guliverimage

Treniral je z Evenepoelom, Giannijem Vermeerschem in Timom van Dijkom, kasneje so se skupini pridružili še Florian Lipowitz, Primož Roglič in Jan Tratnik. Trase za trening je izbiral Evenepoel, sprva načrtovane kratke vožnje so se pogosto sprevrgle v pet ali šest urne treninge, zahtevnejše intervalne treninge pa so kolesarji opravljali individualno, je za belgijski časnik poročal van Gils in poudaril, da s treningi niso pretiravali.

Vitki Pogačar osupnil

Remco ga je navdušil pri šprintih navkreber, najbolj pa ga je osupnilo naključno srečanje z najboljšim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem, ki se je v Sierri Nevadi pripravljal s kolegi iz ekipe UAE Emirates – XRG. "Tadej nas je nekajkrat prehitel in vozil je zelo hitro," je dejal van Gils. Pogačarjeva hitrost je sprožila dvome v ekipi Red Bulla, je še dodal. "Res nismo vozili počasi, ampak Tadej se je vzpenjal izjemno hitro. Sprva smo pomislili, da to počne, da bi malo blefiral in da se je nekaj ovinkov kasneje skril v grmovju. Ko pa smo prišli do vrha, smo ga spet videli. Torej je bil zanj res le običajen plezalni napor."

Pogačar torej prihaja v strah zbujajočo formo, ki jo bo pred Tourom preizkusil na Dirki po Švici (od 17. do 21. junija). Za prvi del sezone, v katerem se je posvetil klasikam in spomenikom, je pridobil nekaj mišične mase, kot je priznal sam, a v Sierra Nevadi je bil na oko že videti pripravljen za klance. "Videti je bil zelo vitek," je poročal van Gils.

Red Bull – BORA – hansgrohe še ni razkrila ekipe za Tour, kot svoja favorita za napad na rumeno majico so omenjali Evenepoela in Lipowitza. Van Gils se dobro razume z obema, pravi. "In lahko jima pomagam, da se dobro razumeta tudi med seboj. Ekipe se zdaj veliko bolj osredotočajo na to, kako ustvariti dobro kemijo v skupini. Ne gledajo več le na to, kako združiti najboljše posameznike. Samega sebe vidim kot nekakšno vezivo v ekipi na Touru."

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