Slovenska odprava v NCAA vse večja in večja

Že tako številčna slovenska odprava v ameriški študentski ligi NCAA se bo še povečala s pridružitvijo dozdajšnjega člana Šenčurja Domna Petroviča. 22-letni košarkar bo nosil dres ekipe Florida Gators, v kateri bo združil moči z Urbanom Klavžarjem. V ZDA se odpravlja tudi član Ilirije Tristan Vukotić, ki se bo podal na univerzo Rice, kjer bo igral za ekipo Rice Owls.

"Zelo smo navdušeni, da lahko v svoj program sprejmemo Domna," je ob podpisu pogodbe Dejana Petroviča dejal glavni trener ekipe Todd Golden. "Je zelo spreten košarkar z odličnimi pozicijskimi sposobnostmi. Vsako leto kaže postopen napredek in trenutno igra najboljšo košarko v svoji mladi karieri. Je zelo uspešen tako na igrišču kot zunaj njega in nam bo pomagal še naprej dvigovati standarde na Floridi," je dodal.

Nazadnje je 193 centimetrov visoki napadalec tekmoval za GGD Šenčur. Na 23 tekmah je v povprečju dosegal 16,6 točke, ob tem je imel 57,4-odstotni izkupiček meta iz igre, za tri je zadel 39,5 odstotka vseh metov.

Leta 2024 je s slovensko izbrano vrsto do 20 let na evropskem prvenstvu osvojil srebrno odličje. Takrat si je garderobo prav tako delil s Klavžarjem, ki se je na Florido preselil jeseni leta 2024. Petrovič je bil tudi reprezentant Slovenije do 18 let.

Čez lužo se podaja tudi Tristan Vukotić, ki v tej sezoni nosi dres Ilirije. Mladinsko kariero je začel v Mariboru, člansko košarko spoznal v Laškem, zatem pa dve sezoni uspešno nastopal za Terme Olimia Podčetrtek. Lani je bil član reprezentance do 20 let, s katero je na EuroBasketu osvojil sedmo mesto, v povprečju je dosegal 8,3 točke in 2,9 skoka na tekmo.

Že pred Petrovičem so se med drugim za skok čez lužo v zadnjem obdobju odločili Žak Smrekar, Mark Padjen, Mark Morano Mahmutovič in Lovro Urbiha. Bo pa v Evropi zagotovo ostal Stefan Joksimović, ki ima pogodbo z Baskonio, da bo ostal zvest španski ekipi, pa je že nekajkrat potrdil tudi njegov zastopnik Saša Zagorac.

