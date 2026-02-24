Hokejski klub Olimpija Ljubljana se je zaradi poškodbe prvega vratarja Lukaša Horaka za končnico lige ICE okrepil na vratarskem položaju. Ekipi se bo pridružil 36-letni kanadski vratar Dustin Tokarski.

Dustin Tokarski ima za seboj dolgo kariero v najmočnejših severnoameriških ligah. Leta 2008 ga je po osvojenem naslovu svetovnega mladinskega prvaka s kanadsko reprezentanco na naboru lige NHL v petem krogu izbralo moštvo Tampa Bay Lightning. V ligi AHL se je kalil pri Norfolk Admirals, prvič pa je v najmočnejši hokejski ligi nastopil v sezoni 2011/12.

Večino svoje kariere je branil v ligi AHL, v ligi NHL pa je odigral 86 tekem za moštva: Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, Anaheim Ducks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins in Carolina Hurricanes.

V letošnji sezoni je bil kratek čas član kluba Grand Rapids Griffins, za katerega je branil na dveh tekmah (zaustavil je 92,9 odstotka strelov), nato pa se je sredi decembra preselil k nemškemu prvoligašu Löwen Frankfurt. Branil je na petih tekmah in bil 83,4-odstotno zanesljiv.

V tej sezoni je branil na sedmih tekmah, nazadnje je deloval v nemški prvi ligi. Foto: Guliverimage

"Poškodba prvega vratarja je seveda velik udarec"

"Po dobrem rednem delu sezone ničesar ne želimo prepustiti naključju. Poškodba prvega vratarja je seveda velik udarec in zato smo iskali vratarja, ki ima izkušnje z igranjem na najvišjih ravneh in na pomembnih oziroma izločilnih tekmah. Dustin to nedvomno je," je ob tem dejal direktor Olimpije Anže Ulčar.

Tokarski se bo ekipi pridružil v naslednjih dneh, so sporočili iz kluba.

Olimpijo v sredo čaka zadnja domača tekma rednega dela lige ICE, v petek pa zadnji obračun rednega dela. Zmaji so si končnico že zagotovili.