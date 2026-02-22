Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
22. 2. 2026,
21.44

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
hokej Johnny Gaudreau zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Nedelja, 22. 2. 2026, 21.44

8 minut

Dres s 13-ico jih je spremljal ves čas turnirja, na podelitvi pa otroka Johnnyja Gaudreauja

Čustven poklon zlatih Američanov pokojnemu rojaku #foto

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026 | Otroka pokojnega ameriškega napadalca Johnnyja Gaudreauja sta bila del slovesnosti ob podelitvi kolajn. | Foto Guliverimage

Otroka pokojnega ameriškega napadalca Johnnyja Gaudreauja sta bila del slovesnosti ob podelitvi kolajn.

Foto: Guliverimage

Ameriške hokejiste je celoten olimpijski turnir simbolično spremljal pokojni rojak Johnny Gaudreau, ki ga je poleti 2024 do smrti zbil pijani voznik. Američani so po veliki zmagi, v finalu so v podaljšku z 2:1 premagali Kanado, in osvojenem tretjem naslovu olimpijskih prvakov, na sredino ledu prinesli dres s priimkom Gaudreau, na podelitvi kolajn pa sta se jim pridružila tudi otroka pokojnega hokejista.

Quinn Hughes, Jack Hughes
Sportal Nore OI družine Hughes: ob bratih do olimpijskega naslova tudi mati

Sporočilo ameriške reprezentance je bilo po veliki zmagi v finalu olimpijskih iger jasno: skupina ni popolna brez Johnnyja Gaudreauja. Gaudreau je umrl poleti 2024, potem ko je njega in njegovega brata Matthewa v New Jerseyju do smrti zbil pijani voznik. 

Američani so olimpijsko slačilnico v Milanu opremili z Johnnyevim dresom, tako da jih je sijajni napadalec, ki je veljal za enega najboljših v ZDA rojenih hokejistov zadnjih let, ves čas turnirja simbolično spremljal.

Američani med olimpijskim turnirjem niso nikoli pozabili na pokojnega rojaka, njegov dres jih je vselej spremljal v slačilnici. | Foto: Reuters Američani med olimpijskim turnirjem niso nikoli pozabili na pokojnega rojaka, njegov dres jih je vselej spremljal v slačilnici. Foto: Reuters

Po zmagi v finalu - v podaljšku so premagali Kanado -, je več igralcev, vključno z Austonom Matthewsom, zadrsalo na ledu z ameriškimi zastavami in Gaudreaujevim dresom, kar je sprožilo bučen aplavz gledalcev.

Triletna Noa in dveletni Johnny. | Foto: Reuters Triletna Noa in dveletni Johnny. Foto: Reuters

Za še lepšo gesto pa so Američani poskrbeli po podelitvi kolajn, ko sta se jim na fotografiranju pridružila Gaudreaujeva otroka, triletna Noa in dveletni Johnny jr..

Johnny Gaudreau, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

Sedela sta na sredini ekipne fotografije, Američani pa tudi takrat niso pozabili na emblem, ki jih je spremljal ves čas turnirja, Johnnyjev dres s številko 13.

Johnny Gaudreau, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026
Sportal ZDA slavijo prestižno hokejsko zlato, Andersson junakinja na 50 km, sledi zaprtje iger
Connor McDavid
Sportal Connor McDavid MVP olimpijskega hokejskega turnirja

hokej Johnny Gaudreau zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.