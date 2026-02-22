Nedelja, 22. 2. 2026, 21.44
Dres s 13-ico jih je spremljal ves čas turnirja, na podelitvi pa otroka Johnnyja Gaudreauja
Čustven poklon zlatih Američanov pokojnemu rojaku #foto
Ameriške hokejiste je celoten olimpijski turnir simbolično spremljal pokojni rojak Johnny Gaudreau, ki ga je poleti 2024 do smrti zbil pijani voznik. Američani so po veliki zmagi, v finalu so v podaljšku z 2:1 premagali Kanado, in osvojenem tretjem naslovu olimpijskih prvakov, na sredino ledu prinesli dres s priimkom Gaudreau, na podelitvi kolajn pa sta se jim pridružila tudi otroka pokojnega hokejista.
Sporočilo ameriške reprezentance je bilo po veliki zmagi v finalu olimpijskih iger jasno: skupina ni popolna brez Johnnyja Gaudreauja. Gaudreau je umrl poleti 2024, potem ko je njega in njegovega brata Matthewa v New Jerseyju do smrti zbil pijani voznik.
Američani so olimpijsko slačilnico v Milanu opremili z Johnnyevim dresom, tako da jih je sijajni napadalec, ki je veljal za enega najboljših v ZDA rojenih hokejistov zadnjih let, ves čas turnirja simbolično spremljal.
Američani med olimpijskim turnirjem niso nikoli pozabili na pokojnega rojaka, njegov dres jih je vselej spremljal v slačilnici.
Po zmagi v finalu - v podaljšku so premagali Kanado -, je več igralcev, vključno z Austonom Matthewsom, zadrsalo na ledu z ameriškimi zastavami in Gaudreaujevim dresom, kar je sprožilo bučen aplavz gledalcev.
Triletna Noa in dveletni Johnny.
Za še lepšo gesto pa so Američani poskrbeli po podelitvi kolajn, ko sta se jim na fotografiranju pridružila Gaudreaujeva otroka, triletna Noa in dveletni Johnny jr..
Sedela sta na sredini ekipne fotografije, Američani pa tudi takrat niso pozabili na emblem, ki jih je spremljal ves čas turnirja, Johnnyjev dres s številko 13.
🌟❤️🩹 Esto es 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆, amigos.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 22, 2026
🇺🇸 Werenski, Matthews y Tkachuk sacan la camiseta de Johnny Gaudreau, fallecido hace un año en un accidente... con los padres de este último, muy emocionados, en la grada#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/S1PFki3wEF