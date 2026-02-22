Čustven poklon zlatih Američanov pokojnemu rojaku #foto

Ameriške hokejiste je celoten olimpijski turnir simbolično spremljal pokojni rojak Johnny Gaudreau, ki ga je poleti 2024 do smrti zbil pijani voznik. Američani so po veliki zmagi, v finalu so v podaljšku z 2:1 premagali Kanado, in osvojenem tretjem naslovu olimpijskih prvakov, na sredino ledu prinesli dres s priimkom Gaudreau, na podelitvi kolajn pa sta se jim pridružila tudi otroka pokojnega hokejista.

Sporočilo ameriške reprezentance je bilo po veliki zmagi v finalu olimpijskih iger jasno: skupina ni popolna brez Johnnyja Gaudreauja. Gaudreau je umrl poleti 2024, potem ko je njega in njegovega brata Matthewa v New Jerseyju do smrti zbil pijani voznik.

Američani so olimpijsko slačilnico v Milanu opremili z Johnnyevim dresom, tako da jih je sijajni napadalec, ki je veljal za enega najboljših v ZDA rojenih hokejistov zadnjih let, ves čas turnirja simbolično spremljal.

Američani med olimpijskim turnirjem niso nikoli pozabili na pokojnega rojaka, njegov dres jih je vselej spremljal v slačilnici. Foto: Reuters

Po zmagi v finalu - v podaljšku so premagali Kanado -, je več igralcev, vključno z Austonom Matthewsom, zadrsalo na ledu z ameriškimi zastavami in Gaudreaujevim dresom, kar je sprožilo bučen aplavz gledalcev.

Triletna Noa in dveletni Johnny. Foto: Reuters

Za še lepšo gesto pa so Američani poskrbeli po podelitvi kolajn, ko sta se jim na fotografiranju pridružila Gaudreaujeva otroka, triletna Noa in dveletni Johnny jr..

Foto: Reuters

Sedela sta na sredini ekipne fotografije, Američani pa tudi takrat niso pozabili na emblem, ki jih je spremljal ves čas turnirja, Johnnyjev dres s številko 13.

🌟❤️‍🩹 Esto es 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆, amigos.



🇺🇸 Werenski, Matthews y Tkachuk sacan la camiseta de Johnny Gaudreau, fallecido hace un año en un accidente... con los padres de este último, muy emocionados, en la grada#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/S1PFki3wEF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 22, 2026

Foto: Reuters