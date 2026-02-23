Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
7.22

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55

Natisni članek

Natisni članek
Kash Patel hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 7.22

1 ura, 29 minut

Direktor FBI po olimpijskem hokejskem finalu vnovič tarča kritikov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55
Kash Patel hokej | Kash Patel je bil v nedeljo v Milanu. | Foto Reuters

Kash Patel je bil v nedeljo v Milanu.

Foto: Reuters

Direktor FBI (Federal Bureau of Investigation) Kash Patel je v nedeljo v Milanu s hokejisti ZDA v garderobah bučno slavil zmago v olimpijskem finalu proti Kanadi. Kritiki mu vnovič očitajo, da službena potovanja izkorišča za lastno zabavo, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

Posnetki Patela, ki živahno praznuje s hokejisti, so v času družbenih omrežij iz garderobe hitro zaokrožili po medmrežju, objavilo jih je tudi več medijev. Na njih je jasno vidno, kako direktor največje ameriške preiskovalno-obveščevalne službe pije pivo z reprezentanti ZDA in da drug drugega s pivom tudi polivajo. Eden od hokejistov mu je okoli vratu obesil tudi svojo zlato medaljo.

Obnašanje direktorja FBI ter tudi samo potovanje v Milano pa sta v ZDA sprožila kritike in očitke o zlorabi davkoplačevalskega denarja za zasebno zabavo. Časnik New York Times izpostavlja, je do obiska prišlo v času izjemno intenzivnega obdobja za službo, saj je FBI prav v nedeljo prevzel preiskavo v primeru moškega, ki je bil ustreljen med poskusom vdora na posest predsednika na Floridi.

Patel je med ogledom finala s tribune na omrežju X sicer zapisal, da bo FBI za to preiskavo namenil vse potrebne vire, česar mediji seveda niso spregledali.

FBI ima namreč prav zdaj, ko direktor občuduje hokejiste, povečan obseg dela pri spremljanju terorističnih groženj zaradi konflikta z Iranom, po nedeljskem umoru vodje mehiškega kartela Cartel de Jalisco Nueva Generacion, v katerega naj bi bili vpleteni tudi varnostni organi ZDA in z vsem vsaj seznanjen tudi FBI, pa se pričakuje povečan val nasilja.

Patel se je odzval

Patel se je odzval in pojasnil, da je s hokejisti praznoval v garderobi, ker so ga tja povabili. "Za zelo zaskrbljene medije - da, ljubim Ameriko in bil sem izjemno počaščen, ko so me moji prijatelji, sveži dobitniki zlatih medalj iz hokejske reprezentance ZDA, povabili v garderobo, da sem lahko skupaj z njimi praznoval ta zgodovinski trenutek za najveličastnejšo državo na svetu in najveličastnejši šport na svetu," je zapisal na X.

Kritikov o neupravičeni porabi državnega denarja s tem seveda ni prepričal. Vodja FBI je zaradi potrebe po dostopu do varnih komunikacijskih sistemov dolžan potovati izključno z vladnim letalom. Zato so njegova potovanja že večkrat sprožila polemike in očitke o izkoriščanju funkcije za zasebno zabavo.

Očitajo mu polete na Škotsko na partije golfa, na zasebni ranč v Teksasu ali na nastope svoje partnerke, country pevke Alexis Wilkins. Januarja je The New York Times poročal, da je Patel med službenim obiskom v Združenem kraljestvu predlagal, da bi srečanja s predstavniki britanskih varnostnih služb potekala ne na njihovem sedežu, temveč na nogometnih tekmah premier league ali med skupnim izletom z vodnimi skuterji.

Preberite še:

Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026
Sportal Čustven poklon zlatih Američanov tragično umrlemu reprezentantu #foto
Connor McDavid
Sportal Connor McDavid MVP olimpijskega hokejskega turnirja
Black Wings Linz : HK Olimpija
Sportal Olimpija v podaljšku do zmage v Linzu
Kash Patel hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.