Direktor FBI po olimpijskem hokejskem finalu vnovič tarča kritikov

Direktor FBI (Federal Bureau of Investigation) Kash Patel je v nedeljo v Milanu s hokejisti ZDA v garderobah bučno slavil zmago v olimpijskem finalu proti Kanadi. Kritiki mu vnovič očitajo, da službena potovanja izkorišča za lastno zabavo, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

Posnetki Patela, ki živahno praznuje s hokejisti, so v času družbenih omrežij iz garderobe hitro zaokrožili po medmrežju, objavilo jih je tudi več medijev. Na njih je jasno vidno, kako direktor največje ameriške preiskovalno-obveščevalne službe pije pivo z reprezentanti ZDA in da drug drugega s pivom tudi polivajo. Eden od hokejistov mu je okoli vratu obesil tudi svojo zlato medaljo.

Obnašanje direktorja FBI ter tudi samo potovanje v Milano pa sta v ZDA sprožila kritike in očitke o zlorabi davkoplačevalskega denarja za zasebno zabavo. Časnik New York Times izpostavlja, je do obiska prišlo v času izjemno intenzivnega obdobja za službo, saj je FBI prav v nedeljo prevzel preiskavo v primeru moškega, ki je bil ustreljen med poskusom vdora na posest predsednika na Floridi.

Fun Fact: You paid over $400,000 for Kash Patel's Olympic vacation pic.twitter.com/2JTPJCxoAZ — Liam Nissan™ (@theliamnissan) February 23, 2026

HOLY HELL: Kash Patel was accidentally recorded on Team USA’s Dylan Larkin’s Instagram video (now-deleted) celebrating with Team USA in the locker room after the Gold medal game, even though the FBI Assistant Director of Public Affairs claimed it was false when MSNow Journalists… pic.twitter.com/gQ2EONrhH1 — Morgan J. Freeman (@mjfree) February 22, 2026

Patel je med ogledom finala s tribune na omrežju X sicer zapisal, da bo FBI za to preiskavo namenil vse potrebne vire, česar mediji seveda niso spregledali.

FBI ima namreč prav zdaj, ko direktor občuduje hokejiste, povečan obseg dela pri spremljanju terorističnih groženj zaradi konflikta z Iranom, po nedeljskem umoru vodje mehiškega kartela Cartel de Jalisco Nueva Generacion, v katerega naj bi bili vpleteni tudi varnostni organi ZDA in z vsem vsaj seznanjen tudi FBI, pa se pričakuje povečan val nasilja.

Patel se je odzval

Patel se je odzval in pojasnil, da je s hokejisti praznoval v garderobi, ker so ga tja povabili. "Za zelo zaskrbljene medije - da, ljubim Ameriko in bil sem izjemno počaščen, ko so me moji prijatelji, sveži dobitniki zlatih medalj iz hokejske reprezentance ZDA, povabili v garderobo, da sem lahko skupaj z njimi praznoval ta zgodovinski trenutek za najveličastnejšo državo na svetu in najveličastnejši šport na svetu," je zapisal na X.

For the very concerned media - yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel) February 23, 2026

Kritikov o neupravičeni porabi državnega denarja s tem seveda ni prepričal. Vodja FBI je zaradi potrebe po dostopu do varnih komunikacijskih sistemov dolžan potovati izključno z vladnim letalom. Zato so njegova potovanja že večkrat sprožila polemike in očitke o izkoriščanju funkcije za zasebno zabavo.

Očitajo mu polete na Škotsko na partije golfa, na zasebni ranč v Teksasu ali na nastope svoje partnerke, country pevke Alexis Wilkins. Januarja je The New York Times poročal, da je Patel med službenim obiskom v Združenem kraljestvu predlagal, da bi srečanja s predstavniki britanskih varnostnih služb potekala ne na njihovem sedežu, temveč na nogometnih tekmah premier league ali med skupnim izletom z vodnimi skuterji.

