Mehanik Tadeja Pogačarja ne bo pozabil: Ko se je iz velike drame na koncu rodilo veliko veselje

Dirka Strade Bianche slovi po spektakularnih razgledih, makadamskih sektorjih, prahu in dramatičnih zapletih, ki lahko v hipu spremenijo razplet ene najbolj priljubljenih klasik v koledarju. A medtem ko so oči javnosti uprte predvsem v kolesarje, se pomemben del bitke bije tudi pri spremljevalnih avtomobilih. Z mehanikom ekipe UAE Emirates - XRG Boštjanom Kavčnikom smo se pogovarjali o tem, kako se ekipa tehnično pripravi na eno najbolj posebnih dirk v sezoni – od izbire kolesa, obročev in gum do logistike rezervne opreme na makadamskih sektorjih. Spomnil se je tudi lanske izvedbe, ki je ponudila enega najbolj dramatičnih trenutkov sezone: padca Tadeja Pogačarja v enem od ovinkov, iz katerega jo je slovenski šampion po spletu srečnih okoliščin odnesel le s trni po telesu, ne pa z zlomi ali še hujšimi poškodbami.

INTERVJU: Boštjan Kavčnik

Je dirka Strade Bianche za mehanike dirka kot vsaka druga ali ena tistih, kjer morate biti v spremljevalnem avtu ves čas na preži?

Mehaniki pravzaprav vsako dirko preživimo v posebnem stanju pripravljenosti. Nikoli ne veš, kdaj se lahko karkoli zgodi in bo treba posredovati. Tudi na ravni, široki cesti lahko pride do težave, ravno zato, ker tega ne pričakuješ. Zato mora biti mehanik vsako sekundo v stanju pripravljenosti.

Težko bi izpostavil posebej kritične odseke na trasi, na podlagi lanske izkušnje vemo, da do težav lahko pride tudi tam, kjer jih ne pričakuješ, kjer sploh ni makadama, ampak asfalt. Tadej je lani padel prav na asfaltnem delu trase. Zato je pomembno, da smo pozorni od starta do cilja. Ciljna črta je za nas tista točka, do katere moramo ostati povsem osredotočeni in popolnoma pripravljeni na posredovanje.

Mehanik Boštjan Kavčnik pomaga Pogačarju, da se po padcu in menjavi kolesa čimprej vrne na kolo. Foto: Profimedia

Za kakšno opremo ste se odločili letos? Se obeta kakšna novost? Koliko koles bo imel Tadej na avtu?

Tadej bo uporabljal kolo Y, ki na Stradah še nikoli ni bilo uporabljeno. Gre za hitrejše kolo, ki je sicer malenkost težje, ampak menimo, da bo to na tej dirki prednost, saj ni veliko zelo strmih klancev, je pa veliko hitrih povezovalnih odsekov med sektorji, ki jih je treba prevoziti čim hitreje.

Novost bodo tudi obroči oz. feltne 6.7, ki jih bomo prav tako prvič uporabili na Stradah. Izbrali smo gume širine 30 milimetrov, ki so se po izkušnjah iz prejšnjih let na tem terenu izkazale za najboljšo izbiro.

Tadej bo imel na prvem spremljevalnem avtu dve kolesi in na drugem še eno. Na terenu bodo med dirko skupno štiri njegova kolesa, poleg tega pa bodo na številnih sektorjih razporejeni naši maserji in pomočniki z rezervnimi obroči. Včasih se zgodi, da avto ne more pravočasno do kolesarja, in takrat lahko oni z orodjem in rezervnimi obroči pomagajo, da lahko čim hitreje nadaljuje dirko.

Pogačarjev ovinek – prizorišče padca Pogačarja na lanski dirki Strade Bianche. Foto: Ana Kovač

Verjetno ste se na ogledu zapeljali tudi mimo prizorišča lanskega padca – tako imenovanega Pogačarjevega ovinka, kjer je spektakularno padel in jo k sreči odnesel brez posledic. Se je ob tem razvila kakšna posebna debata?

Ja, včeraj smo na ogledu trase prevozili zadnjih 90 kilometrov, tako da smo se dvakrat peljali mimo kraja, kjer je Pogi lani padel. Seveda smo se spomnili tudi tistega trenutka – in tega, kje smo mu na naslednjem ovinku menjali kolo, praktično takoj na začetku makadamskega sektorja. Malo smo pogledali tudi teren, kjer je padel, in res je, zgrmel je naravnost v trnje.

So pa spomini še vedno živi. Verjetno je bil tudi Tadej na ogledu trase na tem ovinku nekoliko bolj pozoren. Verjetno se je spomnil tudi bolečin, ki jih je doživel lani.

Foto: Guliverimage

V kakšnem spominu boste ohranili lansko izvedbo?

Mislim, da mi bo lanska izvedba Strade Bianche v spominu ostala vse življenje. Kako se je iz velike drame na koncu rodilo veliko veselje. Mislim, da se iz takšnih trenutkov vsi nekaj naučimo, tako Tadej kot tudi mi v spremljevalnem avtu.

Na srečo je spomin na koncu pozitiven, za Tadeja pa verjetno mešan. Po eni strani je verjetno čutil veselje ob zmagi, po drugi pa bolečine ... tisto trnje, ki sem ga prej omenjal, sta z Urško odstranjevala še nekaj dni po dirki.

💥 Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field!

🌈 A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/58ScD3V00u — Strade Bianche (@StradeBianche) March 8, 2025

