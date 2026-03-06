Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Petek,
6. 3. 2026,
17.00

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
UAE Team Emirates - XRG Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar Boštjan Kavčnik

Petek, 6. 3. 2026, 17.00

24 minut

Pred 20. izvedbo dirko Strade Bianche, ki bo za Pogačarja prva dirka sezone

Mehanik Tadeja Pogačarja ne bo pozabil: Ko se je iz velike drame na koncu rodilo veliko veselje

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Od naše poročevalke iz Siene

Tadej Pogačar Strade Bianche 2025 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Dirka Strade Bianche slovi po spektakularnih razgledih, makadamskih sektorjih, prahu in dramatičnih zapletih, ki lahko v hipu spremenijo razplet ene najbolj priljubljenih klasik v koledarju. A medtem ko so oči javnosti uprte predvsem v kolesarje, se pomemben del bitke bije tudi pri spremljevalnih avtomobilih. Z mehanikom ekipe UAE Emirates - XRG Boštjanom Kavčnikom smo se pogovarjali o tem, kako se ekipa tehnično pripravi na eno najbolj posebnih dirk v sezoni – od izbire kolesa, obročev in gum do logistike rezervne opreme na makadamskih sektorjih. Spomnil se je tudi lanske izvedbe, ki je ponudila enega najbolj dramatičnih trenutkov sezone: padca Tadeja Pogačarja v enem od ovinkov, iz katerega jo je slovenski šampion po spletu srečnih okoliščin odnesel le s trni po telesu, ne pa z zlomi ali še hujšimi poškodbami.

INTERVJU: Boštjan Kavčnik

Je dirka Strade Bianche za mehanike dirka kot vsaka druga ali ena tistih, kjer morate biti v spremljevalnem avtu ves čas na preži?

Mehaniki pravzaprav vsako dirko preživimo v posebnem stanju pripravljenosti. Nikoli ne veš, kdaj se lahko karkoli zgodi in bo treba posredovati. Tudi na ravni, široki cesti lahko pride do težave, ravno zato, ker tega ne pričakuješ. Zato mora biti mehanik vsako sekundo v stanju pripravljenosti.

Tadej Pogačar Boštjan Kavčnik Strade Bianche 2025
Sportal Mehanik Tadeja Pogačarja: Včasih mi kdo že med dirko čestita za zmago, pa tega ne maram. Cilj je na ciljni črti in nikjer drugje.

Težko bi izpostavil posebej kritične odseke na trasi, na podlagi lanske izkušnje vemo, da do težav lahko pride tudi tam, kjer jih ne pričakuješ, kjer sploh ni makadama, ampak asfalt. Tadej je lani padel prav na asfaltnem delu trase. Zato je pomembno, da smo pozorni od starta do cilja. Ciljna črta je za nas tista točka, do katere moramo ostati povsem osredotočeni in popolnoma pripravljeni na posredovanje.

Mehanik Boštjan Kavčnik pomaga Pogačarju, da se po padcu in menjavi kolesa čimprej vrne na kolo. | Foto: Profimedia Mehanik Boštjan Kavčnik pomaga Pogačarju, da se po padcu in menjavi kolesa čimprej vrne na kolo. Foto: Profimedia

Za kakšno opremo ste se odločili letos? Se obeta kakšna novost? Koliko koles bo imel Tadej na avtu?

Tadej bo uporabljal kolo Y, ki na Stradah še nikoli ni bilo uporabljeno. Gre za hitrejše kolo, ki je sicer malenkost težje, ampak menimo, da bo to na tej dirki prednost, saj ni veliko zelo strmih klancev, je pa veliko hitrih povezovalnih odsekov med sektorji, ki jih je treba prevoziti čim hitreje.

Novost bodo tudi obroči oz. feltne 6.7, ki jih bomo prav tako prvič uporabili na Stradah. Izbrali smo gume širine 30 milimetrov, ki so se po izkušnjah iz prejšnjih let na tem terenu izkazale za najboljšo izbiro.

Tadej bo imel na prvem spremljevalnem avtu dve kolesi in na drugem še eno. Na terenu bodo med dirko skupno štiri njegova kolesa, poleg tega pa bodo na številnih sektorjih razporejeni naši maserji in pomočniki z rezervnimi obroči. Včasih se zgodi, da avto ne more pravočasno do kolesarja, in takrat lahko oni z orodjem in rezervnimi obroči pomagajo, da lahko čim hitreje nadaljuje dirko.

Pogačarjev ovinek – prizorišče padca Pogačarja na lanski dirki Strade Bianche. | Foto: Ana Kovač Pogačarjev ovinek – prizorišče padca Pogačarja na lanski dirki Strade Bianche. Foto: Ana Kovač

Verjetno ste se na ogledu zapeljali tudi mimo prizorišča lanskega padca – tako imenovanega Pogačarjevega ovinka, kjer je spektakularno padel in jo k sreči odnesel brez posledic. Se je ob tem razvila kakšna posebna debata?

Ja, včeraj smo na ogledu trase prevozili zadnjih 90 kilometrov, tako da smo se dvakrat peljali mimo kraja, kjer je Pogi lani padel. Seveda smo se spomnili tudi tistega trenutka – in tega, kje smo mu na naslednjem ovinku menjali kolo, praktično takoj na začetku makadamskega sektorja. Malo smo pogledali tudi teren, kjer je padel, in res je, zgrmel je naravnost v trnje.

So pa spomini še vedno živi. Verjetno je bil tudi Tadej na ogledu trase na tem ovinku nekoliko bolj pozoren. Verjetno se je spomnil tudi bolečin, ki jih je doživel lani.

Tadej Pogačar Strade Biaqche | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V kakšnem spominu boste ohranili lansko izvedbo?

Mislim, da mi bo lanska izvedba Strade Bianche v spominu ostala vse življenje. Kako se je iz velike drame na koncu rodilo veliko veselje. Mislim, da se iz takšnih trenutkov vsi nekaj naučimo, tako Tadej kot tudi mi v spremljevalnem avtu.

Na srečo je spomin na koncu pozitiven, za Tadeja pa verjetno mešan. Po eni strani je verjetno čutil veselje ob zmagi, po drugi pa bolečine ... tisto trnje, ki sem ga prej omenjal, sta z Urško odstranjevala še nekaj dni po dirki.

Preberite še:

Laura Šimenc Kramar 2025 Gran Fondo
Sportal Slovenka, ki ve, kako je stati na zmagovalnem odru prestižne dirke: Počutiš se kot profesionalec
Tadej Pogačar
Sportal Tudi Pogačarja zanima, kaj lahko v soboto pokaže čislani 19-letnik #video
Tadej Pogačar
Sportal V Toskani del makadamske ceste poimenovali po Tadeju Pogačarju #foto
Paul Seixas
Sportal Bo 19-letni rešitelj francoskega kolesarstva že letos startal na Dirki po Franciji?

UAE Team Emirates - XRG Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar Boštjan Kavčnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.