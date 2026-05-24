A. T. K.

Nedelja,
24. 5. 2026,
10.30

Običajno je kritičen, tokrat pa je stopil Jonasu Vingegaardu v bran

Jonas Vingegaard Giro 2026 | Foto LaPresse

Foto: LaPresse

Čeprav je danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard na dobri poti do prve skupne zmage na Dirki po Italiji, je zaradi zadržanega načina dirkanja in umirjene javne podobe na družbenih omrežjih deležen številnih kritik. V razpravo se je zdaj vključil nekdanji šef ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere, ki je Danca odločno podprl.

Jonas Vingegaard bo, kot kaže, brez večjih pretresov osvojil skupni seštevek letošnjega Gira, če se seveda ne zgodi kaj nepredvidenega. Kljub izjemnim predstavam na cesti pa se je večkrat znašel pod plazom očitkov zaradi domnevno preveč previdnega načina dirkanja, zlasti v primerjavah s Tadejem Pogačarjem.

Nekateri mu očitajo tudi pomanjkanje atraktivnosti in karizme. Kritiki izpostavljajo še njegove ponavljajoče se proslave zmag, pri katerih občinstvu pošilja poljube, nato pa poljubi fotografijo družine, pritrjeno na krmilo.

Nekdanji prvi mož ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere za takšne očitke nima veliko posluha, poroča belgijski medij Nieuwsblad.

"Sam tega morda ne bi počel, toda če se Jonas Vingegaard ob tem dobro počuti, ga ne bi smeli obsojati," je dejal Lefevere. "Takšen pač je in to se mi zdi stokrat bolje kot nekdo, ki se pretvarja, da je nekaj, kar ni."

Po Lefeverevem mnenju je prav Vingegaardova nepripravljenost, da bi sledil sodobnemu lovu na priljubljenost, umetno ustvarjeno podobo in všečke na spletu, ena njegovih največjih odlik. "Do tega čutim samo spoštovanje," je sklenil ponavadi zelo kritični Lefevere.

